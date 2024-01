Calciomercato Napoli, De Laurentiis parla dall’Arabia Saudita: annunciati altri due acquisti

Aurelio De Laurentiis parla della situazione del Napoli direttamente dall’Arabia Saudita: c’è l’annuncio a sorpresa sul mercato azzurro.

Il Napoli è volato a Riyad per disputare le Final Four della Supercoppa Italiana. Gli azzurri scenderanno in campo domani sera contro la Fiorentina per la semifinale. I ragazzi di Walter Mazzarri, poi, dovranno sfidare la vincente di Lazio-Inter in caso di risultato positivo domani. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per la Supercoppa Italiana.

Il cambio di format, infatti, è entrato in vigore quest’anno e non ha soddisfatto pienamente tutti. Napoli e Fiorentina, infatti, hanno minacciato per lungo tempo la mancata partecipazione alla competizione. Oltre che per il format, De Laurentiis era contrario all’idea di dover trasferirsi in Arabia Saudita nel bel mezzo della stagione, soprattutto a gennaio che è uno dei mesi più delicati. Alla fine, entrambe le squadre hanno gettato l’ascia di guerra nei confronti della Federazione e della Lega e sono pronte a dare spettacolo già da domani sera.

De Laurentiis esce allo scoperto sul Napoli e sul mercato

Aurelio De Laurentiis sta tentando di riportare in alto il Napoli dopo le difficoltà che hanno costellato la stagione fino a qui. Gli azzurri si ritrovano in ottava posizione anche se la vittoria nell’ultima giornata di Serie A contro la Salernitana ha permesso agli azzurri di portarsi a soli tre punti dalla zona Champions League.

Aurelio De Laurentiis, quindi, ha provato a spiegare la situazione che sta vivendo il Napoli rilasciando alcune dichiarazioni all’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Di seguito quanto evidenziato:

“Abbiamo dimostrato, dal 2004 ad oggi, che a Napoli si può essere vincenti e vogliamo tornare ad esserlo. Bisogna rimettere il Napoli sui binari. Parlerò, come ho detto, più in là. Ma ribadiremo che Napoli sa essere vincente, come è stato dimostrato anche da noi. Andava resettato con lo scudetto”.

Il patron azzurro, poi, ha parlato anche di mercato ribadendo che arriveranno altri due calciatori in questa sessione di mercato con l’obiettivo di regalare a Walter Mazzarri finalmente una rosa competitiva per i traguardi che gli azzurri si sono prefissati a inizio stagione.

Con l’arrivo, ormai prossimo di Traoré e Ngonge, è probabile che gli ultimi due acquisti siano un altro centrocampista e un difensore centrale.

Barak è l’indiziato numero uno per vestire la maglia azzurra e un summit con la dirigenza viola potrebbe esserci già in Arabia Saudita. Per quanto riguarda il difensore, invece, gli azzurri sembrano più in alto mare. Dopo essere sfumato Dragusin che è volato in Premier League, gli azzurri devono velocizzare i tempi per rinforzare un reparto che ha mostrato tantissimi punti deboli in questa prima parte di stagione.