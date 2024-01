Attento Napoli, il futuro del titolare è ancora in bilico: offerta monstre dall’estero

Non solo colpi in entrata: il Napoli è attivo anche sul mercato in uscita: gli azzurri possono perdere un titolare.

Il Napoli si trova in Arabia Saudita per disputare le Final Four della Supercoppa Italiana. I campioni d’Italia in carica sono stati i primi ad arrivare in terra Araba per giocare questo prestigioso trofeo. Dopo le polemiche degli ultimi mesi, ora, sembra che tutto si svolga secondo copione e che non ci saranno ulteriori proteste da parte di Napoli e Fiorentina nei confronti della competizione.

Gli azzurri e la viola si sfideranno domani sera. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20. L’arbitro del match sarà Federico La Penna della sezione di Roma. Gli azzurri puntano a vincere la sfida di domani sera per poi farsi trovare pronti in vista della finale in programma il 22 gennaio contro la vincitrice di Inter-Lazio che si giocherà il 19 gennaio.

Futuro Politano: la notizia fa tremare i tifosi azzurri

Il Napoli, dopo una settimana di ritiro che ha portato alla vittoria contro la Salernitana è volata in Arabia Saudita per la Supercoppa. Nonostante ciò, la dirigenza azzurra è attivissima sul mercato. Nella giornata di ieri Traoré ha svolto le visite mediche, mentre oggi dovrebbe essere il giorno di Cyril Ngonge.

De Laurentiis, però, ha annunciato anche l’arrivo di altri due calciatori per provare ad uscire da una situazione di classifica complicata.

Alcune novità arrivano anche dal fronte mercato in uscita e interessano in particolar modo il futuro di Matteo Politano.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che l’Al Shabab sia tornato alla carica con un’offerta monstre. Al giocatore andrebbero 18 milioni di euro in due anni e mezzo, mentre il Napoli incasserebbe 13 milioni per un giocatore il cui contratto è in scadenza nel 2025 e che quest’anno compirà 31 anni.

Un’offerta importante che potrebbe far vacillare il Napoli così come il numero 21 azzurro. La priorità dell’esterno azzurro, però, al momento resta il rinnovo con i partenopei.

Come annunciato dallo stesso Nicolò Schira, noto esperto di mercato, nella giornata di oggi ci dovrebbe esserci un incontro tra la dirigenza azzurra e l’agente del giocatore per discutere del nuovo contratto. Il Napoli è fiducioso di poter rinnovare fino al 2027.

Perdere Politano in questa sessione di mercato sarebbe un duro colpo per il Napoli, anche se l’arrivo di Cyril Ngonge potrebbe aprire alla cessione da parte degli azzurri in chiave futura.