Zielinski, il futuro è scritto: le cifre dell’accordo con l’Inter

Emergono novità circa il futuro di Zielinski, sempre più immune alle ultime news e ormai ben delineato. L’ultima mossa dell’Inter.

Un Napoli alquanto in emergenza di centrocampisti quello che si prepara a scendere in campo contro la Fiorentina per la sfida inaugurale della Supercoppa italiana 2024. Oltre all’assenza di Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa, Mourinho dovrà infatti fare i conti anche con i problemi fisici capitati nell’ultimo periodo a Cajuste e Demme, che diminuiscono sensibilmente i nomi degli azzurri disponibili nel reparto. Essi non sono altri che Lobotka, Gaetano, il Primavera Gioielli e Zielinski, allenatosi in gruppo ma reduce dall’affaticamento muscolare a pochi minuti dall’inizio di Napoli-Salernitana. I dubbi sulle condizioni fisiche del polacco dunque restano, con quelli inerenti al futuro dell’ex Empoli che vengono invece scaciati definitivamente dalle ultime news odierne. La mossa dell’Inter.

Zielinski-Inter, accordo sempre più solido

Giunto in quel di Riyadh al fianco della squadra, Zielinski non è ancora certo di un proprio utilizzo nella semifinale contro la Fiorentina, in programma alle ore 20 di giovedì 18 gennaio. Il tutto, a causa dei problemi fisici del calciatore, rimediati prima del match contro la Salernitana. Incertezze che vivono quindi solo dal punto di vista delle presenze sul campo, dato che il polacco è ormai praticamente sicuro di un addio sponda Inter al termine della stagione.

A nulla sono infatti valse le ultime offerte da parte del Napoli, che ha provato a riportare in extremis il calciatore dalla propria parte. Anzi, da quanto narrato odiernamente dalla Gazzetta dello Sport, si può addirittura notare un leggero aumento della proposta Inter nei confronti di Zielinski. Il quotidiano rosa riporta infatti di un contratto triennale da 4.5 milioni a stagione, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. 500mila euro in più rispetto all’iniziale proposta nerazzurra, che potrebbe aver dunque subìto tale rialzo in seguito agli ultimi tentativi sopracitati da parte del Napoli. Ciò avrebbe dunque cementificato ancor di più l’accordo.

Accordo saldo fra Inter e Zielinski, chi lo sostituisce

Quanto riportato poc’anzi ha dunque fatto partire all’ombra del Vesuvio un vero e proprio conto alla rovescia sponda Zielinski. Il polacco si prepara a salutare, con tale fattore che potrebbe essere la chiave dietro gli ultimi movimenti di mercato targati Napoli, interamente improntati sulla zona offensiva del campo. Dentro infatti Traoré e accordo trovato per Ngonge (che può giocare anche sulla trequarti), con le ultime notizie che narrano addirittura di all-in azzurro per Barak della Fiorentina.