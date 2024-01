Napoli, ultim’ora di mercato: trovato l’accordo per il nuovo acquisto

Non si ferma più sul mercato il Napoli, che dopo Traoré è riuscito a raggiungere l’accordo anche per un ulteriore profilo. L’annuncio dell’esperto.

Da zero a cento per il mercato in casa Napoli, sbloccatosi incredibilmente nelle ultime ore. Ha in fatti dell’incredibili quanto portato a termine dalla squadra campana nel corso del proprio soggiorno in Arabia Saudita, con Meluso e De Laurentiis in grado di premere sull’acceleratore direttamente da Riyadh. Dopo l’arrivo di Mazzocchi, una sorta di stand-by aveva caratterizzato l’ambiente azzurro, ripresosi invece in seguito a quanto accaduto di recente. Dopo la chiusura del colpo Traoré e l’all-in per Barak infatti, ecco arrivare un nuovo accordo all’ombra del Vesuvio.

Napoli-Ngonge, accordo trovato

Ha dell’incredibile quanto appena comunicato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X. Quest’ultimo ha nfatti riportato di accordo trovato fra Ngonge e il Napoli, che sarebbe quindi ora ad un passo dallo strappare al Verona il proprio calciatore di maggior talento. Superata dunque la concorrenza di Fiorentina e Real Sociedad, che nelle ultime ore sembravano aver inserito la marcia decisiva.

Le cifre dell’accordo non sarebbero ad ora note, ma due sono le opzioni più probabili. La prima, quella del prestito con diritto di riscatto, tanto cara al Napoli nelle sessioni invernali di mercato. La seconda, quella dell’esborso economico dei 12 milioni effettivamente richiesti dal Verona per le prestazioni di Cyril Ngonge.

Il belga classe 2000 si appresta dunque a lasciare il veneto dopo appena un anno, in seguito all’arrivo nella scorsa finestra invernale di mercato. Un’avventura, quella in maglia Hellas, caratterizzata dunque da 11 reti complessive in 30 partite, con la maggior parte di esse avvenute solo nel corso della prima parte dell’attuale stagione. Per Ngonge, unico baluardo di speranza di un pessimo Verona fin qui, sono infatti arrivati ben 6 gol e 2 assist in 19 partite, in grado appunto di alimentare l’interesse nei propri confronti.

Ngonge al Napoli, dove giocherà

In seguito alle prime news di accordo trovato, ecco che le prime speculazioni sono nate all’ombra del Vesuvio. Dopo Traoré, la rosa azzurra si prepara a mettere a segno un altro colpo offensivo, con i primi punti interrogativi proiettati sull’effettivo ruolo che Ngonge potrebbe avere al Napoli. Il calciatore, a Verona, ha infatti ricoperto sia il ruolo di mezza punta che di ala destra, potendo giocare però anche sulla trequarti alle spalle di una punta di spessore. Da chiarire quindi tale aspetto inerente al belga, soprattutto nell’ottica di qualche possibile cessione che potrebbe arrivare nel reparto offensivo (Zerbin il principale indiziato).