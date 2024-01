ULTIM’ORA- Clamoroso Roma: è ufficiale l’esonero di Mourinho

Clamoroso ribaltone in Serie A, dove è appena arrivata la notizia ufficiale: José Mourinho non è più l’allenatore della Roma. Le ultime news.

La Serie A si prepara ad entrare in una delle settimane più strane della propria storia, dato che fra pochi giorni avrà inizio la Supercoppa italiana 2024, che per la prima volta si presenta al pubblico con il format delle final four. Gli impegni che caratterizzeranno quindi le agende di Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina porteranno allo svolgimento a blocchi del 21° turno di campionato, con i 4 incontri in questione che verranno recuperati in seguito. Ma non solo, perché l’equilibrio della nostra Serie A è stato scombussolato da un incredibile annuncio fuori uscito nell’ultim’ora, quale quello dell‘esonero di Mourinho da parte della Roma. Gli aggiornamenti sul caso.

Ufficiale Roma, esonerato Mourinho

Era nell’aria una news del genere, eppure leggere tali comunicati fa sempre un certo effetto. Non avrà una conclusione la terza stagione di José Mourinho sulla panchina della Roma, dato che il club giallorosso ne ha appena comunicato l’esonero. Una decisione difficile, ma alquanto comprensibile da parte dei giallorossi, crollati al 9° posto in classifica e cui ultima prestazione dignitosa è rappresentata proprio dallo scontro con il Napoli del 23 dicembre. Di seguito, il comunicato dei capitolini:

“Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin. “Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. “Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”.

Decisiva in negativo per Mourinho, quindi, la visita di Dan Friedkin, giunto quest’oggi a Roma per discutere con il tecnico. Il colloquio con il presidente, che in molti credevano basato sul rinnovo della fiducia, è costato invece l’esonero al tecnico, con l’indiscrezione lanciata da Fabrizio Romano susseguita dall’annuncio ufficiale dei giallorossi.

Mourinho esonerato, come cambia la lotta Champions

Il primo pensiero dei tifosi del Napoli verte obbligatoriamente sulla lotta Champions, dato che la Roma è attualmente a 2 punti di distanza dagli azzurri nonché a 5 dalla Fiorentina, colei che occupa il 4° posto. Le prossime gare saranno dunque fondamentali per capire cosa i giallorossi raccoglieranno da tale decisione, se risvolti positivi o negativi. Nel frattempo, si susseguono news su news inerenti al successore del portoghese, che la stessa AS Roma ha dichiarato di voler comunicare a breve. L’indiziato numero 1 sembrerebbe dunque essere Daniele De Rossi, riportato in pole position dall’esperto di mercato Fabrizio Romano.