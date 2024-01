Traorè è arrivato a Villa Stuart: le immagini prima delle visite col Napoli (VIDEO)

Arriva in quel di Villa Stuart Hamed Junior Traoré, che si prepara ad esser ufficializzato come secondo colpo di mercato del Napoli.

Più che intensa la giornata della SSC Napoli in chiave calciomercato. Un escalation completo ha infatti caratterizzato le ore odierne colorate di azzurro, passate dall’accogliere le prime news su di un all-in per Barak alle indiscrezioni sull’accordo raggiunto per Ngonge e, infine, all’arrivo di Hamed Junior Traoré in quel di Villa Stuart. Proprio in merito all’ivoriano ecco arrivare le prime immagini in diretta da Roma.

Traoré-Napoli, il centrocampista è a Villa Stuart

Era stato annunciato per quest’oggi l’arrivo in quel di Villa Stuart per Traoré, e così è stato. Il Napoli ha infatti trovato il definitivo accordo con il Bournemouth sulla base del prestito con diritto di riscatto, con il tutto che ha portato l’ivoriano a recarsi nella struttura di Roma per svolgere le consuete visite mediche. Il tutto, accompagnato dalla figura di Maurizio Micheli, per l’occasione non recatosi al seguito della squadra in Arabia Saudita.

Le prime immagini del calciatore nei pressi di Villa Stuart ci arrivano dunque dagli inviati di Gianluca Di Marzio, con Traoré apparso sorridente ma concentrato d’innanzi alle telecamere dei giornalisti. Nel primo pomeriggio arriveranno quindi ulteriori aggiornamenti in merito alle visite dell’ex Sassuolo, che in caso di corretto svolgimento potrebbe essere annunciato nelle prossime ore. Da capire ora quali saranno i movimenti del centrocampista, data l’assenza dei compagni dall’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Non è infatti escluso neanche un possibile approdo in Arabia al fianco di Micheli per il calciatore, che avrebbe così modo di conoscere i propri nuovi compagni (chiaramente senza poter prendere parte al match contro la Fiorentina e all’eventuale finale).

Napoli, quali ruoli può ricoprire Traoré

Salvo clamorosi colpi di scena, Hamed Traoré diverrà un calciatore ufficiale del Napoli a partire dalle prossime ore. Un colpo di mercato che aiuta senz’altro gli azzurri a sopperire alle proprie mancanze in quel di centrocampo, con il ruolo di sostituto di Elmas che potrebbe esser proprio ricoperto dall’ivoriano ex Sassuolo. Quest’ultimo può infatti tranquillamente giocare da mezz’ala, ma occhio a non sottovalutare le sue abilità da trequartista, che potrebbero tornare utili alla luce di un utilizzo del 3-4-2-1 da parte di Mazzarri sul finire delle ultime partite. Le odierne notizie di rassegna, infine, hanno addirittura dipinto Traoré come un vero e proprio jolly di mercato, etichettandolo come possibile sostituto di Kvararatskhelia sulla sinistra contro la Lazio (quando il georgiano sarà squalificato).