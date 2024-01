Popovic-Napoli, l’indizio fa sognare i tifosi: avete saputo cosa è successo?

Popovic è uno degli ultimi nomi accostati al Napoli in sede di mercato: gli azzurri sperano in un’operazione in sinergia con il Frosinone, così come ammesso da Angelozzi.

Un Napoli difatti scatenato in queste ore di mercato: il club azzurro, dopo aver messo a segno il colpo Pasquale Mazzocchi, arrivato dalla Salernitana, ora è pronto a piazzare un doppio affare: Cyril Ngonge e Hamed Junior Traoré. Per quanto concerne il primo, domani ci saranno le visite mediche nella clinica romana di Villa Stuart, mentre per l’ex Sassuolo si tratta soltanto di mettere le firme sui contratti per certificare il tutto.

Gli occhi del club di Aurelio De Laurentiis si sono poggiati anche sul giovane talento Matija Popovic, calciatore che a lungo è stato accostato anche al Milan. Dando per appurato che il club rossonero ha deciso di ritirarsi dalla corsa per il calciatore serbo, ecco che il Napoli cerca di anticipare la concorrenza del Bayern Monaco, sperando di concludere un accordo in sinergia con il Frosinone, club che lo accoglierebbe eventualmente a titolo temporaneo.

Calciomercato Napoli, Pedullà svela la posizione della Juve su Popovic

Anche la Juventus è interessata al talentuosissimo calciatore serbo, Matija Popovic? A parlarne è stato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà. Sul suo sito ufficiale, ha svelato quella che è la posizione del club bianconero:

Gli agenti hanno provato in ogni modo a creare un contatto con la Juve dopo il naufragio della trattativa con il Milan, ma il club bianconero ha scartato l’ipotesi.

Insomma, il Napoli potrà fare a meno di una pretendente per un calciatore che è apprezzato da tanti top club d’Europa, tra cui lo stesso Bayern Monaco. La Juve, infatti, già ha impegnato uno slot per extracomunitari per Adzic e non vuole impegnarsi con un altro colpo, a tal riguardo. Ma non sono finite qui le novità svelate da Pedullà.

Popovic, Pedullà sicuro: “Bayern o Napoli? Ecco la sua preferenza”

Inoltre, lo stesso Alfredo Pedullà ha fatto capire che il calciatore gradirebbe il Bayern Monaco rispetto al Napoli, in quanto tifoso fin da piccolo del club bavarese. Di seguito, quanto riportato dall’esperto di mercato sul proprio portale:

Popovic sogna il Bayern, è un grande tifoso, al netto del tentativo Napoli in sinergia con il Frosinone come confermato ieri sera dal direttore sportivo del Frosinone, Angelozzi.

Dalla Germania: “Popovic è a Napoli per trattare con i partenopei”

Dalla Germania, infine, arrivano ulteriori novità: BILD, autorevole quotidiano tedesco, ha svelato un retroscena che fa sognare e a dir poco i tifosi. Secondo l’emittente tedesca, il calciatore sarebbe in città per trattare personalmente il suo accordo con il club azzurro.

In ogni caso, così come confermato dalla medesima fonte, il calciatore ora è pressato in maniera decisa anche dal Bayern Monaco, società che sicuramente non mollerà facilmente la presa.