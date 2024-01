Problemi per Osimhen: il report della Nigeria spaventa il Napoli

Preoccupano e non poco il Napoli le voci in arrivo dalla Nigeria. A riportarle, Il Mattino, e il protagonista è chiaramente Victor Osimhen.

Potrebbero essersi avverate le preoccupazioni del Napoli in merito alla Coppa d’Africa, giunte alle orecchie dei partenopei durante il soggiorno in Arabia Saudita. Giungono infatti pessime notizie in per i partenopei dal ritiro della Nigeria, riportate poi in Italia da Il Mattino. La Nazionale africana, attualmente in Costa d’Avorio causa Coppa d’Africa, avrebbe quindi annunciato di alcuni problemi fisici per Osimhen. Di seguito, gli aggiornamenti nel dettaglio.

Problemi per Osimhen, il report della Nigeria

Non è certamente cominciata con il piede giusto l’avventura della Nigeria in Coppa d’Africa. La Nazionale verdebianca, nonostante i favori dei pronostici a bocce ferme, ha infatti trovato solo un pareggio nel proprio esordio in competizione, racimolando soltanto un 1-1 contro la meno quotata Guinea Equatoriale. Ad avere quindi sulle spalle tale mancato successo, proprio Victor Osimhen, che dopo aver siglato il gol del pari ha incredibilmente fallito l’occasione del 2-1 nel finale, spedendo sul fondo a pochi tu per tu con il portiere.

D’innanzi alla Nigeria, quindi, si preparano a giungere proprio i padroni di casa della Costa d’Avorio, vincenti nella prima sfida del torneo e cui trionfo metterebbe a serio repentaglio le chance di qualificazione dei nigeriani. Questi ultimi, come se non bastasse, sarebbero stati ulteriormente colpiti e storditi dalle ultime notizie su Osimhen. L’attaccante del Napoli ha infatti riportato un affaticamento muscolare in seguito al match contro la Guinea, che potrebbe tenerlo fuori dalla sfida con la Costa d’Avorio. Ad annunciare per primo tale news in Italia, quindi, la redazione de Il Mattino, che ha allarmato così i tifosi azzurri. Ulteriori aggiornamenti sul caso sono quindi attesi nelle prossime ore.

Osimhen, le parole dello staff nigeriano sull’infortunio

Non ci voleva assolutamente l’infortunio per Victor Osimhen nelle fila della Nigeria, dato che la Nazionale ha già dovuto fronteggiare il forfait dalla competizione ad opera di Victor Boniface. Perdere dunque anche l’attaccante del Napoli non fa bene ai biancoverdi, intervenuti però sul caso rassicurando i tifosi. Lo staff medico, secondo Il Mattino, avrebbe infatti rivelato che il tutto non è altro che un infortunio leggero, in grado di essere smaltito in breve tempo.

Osimhen dovrebbe dunque scendere regolarmente in campo nel terzo incontro della competizione contro la Guinea Bissau, con i tifosi del Napoli che restano però in apprensione a causa dei precedenti infortuni della punta in Nigeria.