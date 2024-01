Napoli, ottima notizia in vista della Supercoppa: un infortunato verso il recupero

Direttamente da Riyadh arriva il report sull’odierno allenamento della SSC Napoli. L’aggiornamento sugli infortunati rassicura i tifosi.

Secondo giorno di allenamento per il Napoli in quel di Riyadh, all’anti-vigilia della sfida in Supercoppa contro la Fiorentina. Direttamente dall’Arabia Saudita è quindi arrivato il comunicato ufficiale da parte della società azzurra, che oltre a riportare i contenuti dell’odierna seduta ha aggiornato i tifosi sul caso infortuni. Una notizia buona ed una cattiva, dunque, per gli azzurri, rassicurati dall’imminente recupero di un calciatore ma preoccupati dal sempre più probabile forfait in centrocampo.

Terapie per Demme, l’annuncio del Napoli

Da poco apparso sul sito ufficiale del club, il comunicato ufficiale da parte della SSC Napoli sull’odierna seduta d’allenamento ha già fatto il giro degli smartphone dei tanti tifosi partenopei. In particolare, la squadra si è allenata nella struttura dello Shabab Club iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in un lavoro di rapidità seguito da seduta tecnico tattica, prima di concludere la seduta con una partitina 8 contro 8 a campo ridotto.

A preoccupare i supporter, però, quanto detto sulle condizioni di Diego Demme. Il centrocampista tedesco, nella giornata di ieri, ha infatti lasciato anzitempo il campo d’allenamento a causa di un risentimento muscolare. Problema che ha portato dunque l’ex Lipsia a saltare l’odierna sessione, dato che, come comunicato dalla SSC Napoli, Demme ha svolto solo terapie. Per il tedesco si allontana dunque la possibilità di scendere in campo contro la Fiorentina. Resterebbe invece da valutare l’ipotetica presenza nell’eventuale finale, con Mazzarri alquanto spaventato da tale notizia. Per fortuna, alle orecchie del mister, ecco giungere un aggiornamento positivo.

Cajuste parzialmente in gruppo, sorride Mazzarri

A far tirare appunto un lungo sospiro di sollievo a Walter Mazzarri, quanto accaduto invece in orbita Cajuste. Lo svedese aveva infatti riportato un problema alla coscia dopo il match contro la Salernitana, svolgendo lavoro a parte nella giornata di ieri. L’odierna seduta dell’ex Reims è stata però caratterizzata da parte dell’allenamento svolto in gruppo e parte tramite lavoro personalizzato. Cajuste si candida quindi fortemente alla convocazione per il match contro a Fiorentina, nella quale potrebbe entrare a partita in corso per non rischiare.

Gli aggiornamenti di domani saranno dunque fondamentali per sbrogliare tale matassa, con Zielinski che si avvicina invece ad un rientro dal primo minuto. Ancora una volta infatti, il polacco ha svolto allenamento in gruppo dopo l’affaticamento patito in campionato, cementificando la propria disponibilità per la semifinale.