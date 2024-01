Ultim’ora Napoli, emergenza senza fine: “Out dall’allenamento per un risentimento”

Non hanno fine i problemi in casa Napoli, visto quanto emerso dall’odierno allenamento. Nuovo infortunio nelle fila degli azzurri.

La SSC Napoli ha svolto quest’oggi il primo allenamento della propria esperienza in Arabia Saudita, in attesa di giocare la Supercoppa italiana in quel di Riyadh. In particolare, come da comunicato, la squadra si è allenata nella struttura dello Shabab Club iniziando la sessione con riscaldamento e torello. La seduta è stata poi chiusa da una serie di partitine 7 contro 7 dopo aver lavorato sul possesso palla.Brutte notizie sugli azzurri arrivano però dal report sugli infortunati.

Infortunio Napoli, risentimento muscolare per Demme

Al termine del proprio comunicato sull’odierna seduta d’allenamento, la SSC Napoli ha riportato quanto svolto quest’oggi dagli infortunati. In particolare, è saltato all’occhio quando detto in merito a Diego Demme, che dopo una prima parte di lavoro svolto in gruppo ha svolto la parte finale della sessione a parte. Il tutto, a causa di un risentimento muscolare, che mette ora nei guai Mazzarri e funge da vera e propria beffa per l’ex Lipsia, tornato in campo con annesso assist contro la Salernitana.

Senza il tedesco, la coperta in centrocampo del Napoli diventa ancora più corta, a cuasa della disponibilità dei soli Lobotka, Zielinski e Gaetano. Anche Cajuste, con ogni probabilità, sarà infatti out dalla semifinale e dall’eventuale finale. Da comunicato, lo svedese ha svolto lavoro personalizzato sul campo assieme all’altro giocatore di movimento infortunato, ovvero Mathias Olivera. Personalizzato in palestra e lavoro in piscina, invece, per Alex Meret.