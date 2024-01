Piace al Napoli, il patron allo scoperto sull’obiettivo di mercato: avete sentito?

Ulteriori aggiornamenti sponda calciomercato Napoli. Dopo aver chiuso il proprio secondo colpo invernale, gli azzurri si preparano a sondare il profilo.

Mentre il Napoli era impegnato nel corso del primo allenamento in Arabia Saudita, causa Supercoppa italiana, la dirigenza azzurra è riuscita a chiudere il proprio secondo colpo di calciomercato. Trattasi di Hamed Junior Traoré, centrocampista ex Sassuolo di proprietà del Bournemouth, che secondo l’esperto Gianluca Di Marzio sarebbe atteso domani in quel di Villa Stuart per le consuete visite mediche. Prestito con diritto di riscatto la formula accettata dal club inglese, nonché in grado di regalare al Napoli il proprio secondo acquisto della sessione dopo Pasquale Mazzocchi. Nel frattempo, sempre in ottica partenopea, ecco giungere nuovi aggiornamenti circa un possibile nuovo innesto.

Napoli su Brassier, interesse concreto

Da qualche giorno, in ottica Napoli, è spuntato il profilo di mercato di Lilian Brassier. Difensore centrale classe 1999, il francese è stato appunto accostato agli azzurri dopo esser stato per settimane un pallino del Milan. Le prime voci inerenti all’attuale calciatore del Brest, dipinto dai più come uno dei tanti nomi facenti parte del mucchio assieme ai vari Vitik, Perez e Buongiorno, sono state però rispedite al mittente dall’odierna edizione del Corriere della Sera.

Il quotidiano ha infatti etichettato Brassier come obiettivo numero uno del Napoli per la propria difesa. Circa 10 milioni, quindi, l’attuale valore di mercato del francese, che fin qui ha totalizzato 16 presenze e 1 gol in Ligue 1 questa stagione. L’interesse azzurro dunque cresce, e nel frattempo giungono ulteriori dettagli che potrebbero spingere i partenopei sul calciatore. Ad intervenire, proprio il presidente del Brest, che ha aggiornato i tifosi e i media sulle insistenti voci di mercato inerenti a Brassier.

Brassier-Napoli, il presidente del Brest apre all’addio

Prima Milan e adesso Napoli, cui interesse diventa più concreto giorno dopo giorno. Lilian Brassier continua infatti ad attirare la squadra azzurra, tutt’ora alla ricerca di un difensore centrale che possa mettere una pezza alle scadenti prestazioni del reparto nelle ultime uscite. Per giungere sul francese, inoltre, la strada potrebbe essere alquanto spianata, come annunciato dallo stesso Denis Le Saint, presidente del Brest. Dopo l’ultima vittoria in campionato contro il Montpellier infatti, quest’ultimo è intervenuto parlando proprio del caso Brassier, con le sue parole riportate in Italia da Gianluca Di Marzio.

“Brassier? Per lui ci sono tante possibilità di sposare dei nuovi progetti, la porta per il suo addio è aperta“, quanto detto in primis dal patron francese. “Ci sono sia possibilità che resti che possibilità che parta. Non me ne faccio un problema, ma se non arrivano offerte giuste siamo pronti a tenerlo fino alla fine del suo contratto“, quanto detto in conclusione da Le Saint. Frasi che in sostanza piacciono al Napoli, che con 10 milioni (se non meno) potrebbe finalmente chiudere il tanto agognato colpo in difesa.