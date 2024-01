Mercato Napoli, Di Marzio annuncia: “Affare fatto, domani le visite del nuovo colpo”

Finalmente arriva il nuovo colpo di mercato in casa Napoli, dopo le ultime giornate di trattativa. L’annuncio da parte dell’esperto Gianluca Di Marzio.

Due Napoli parallele quelle che vivono nella giornata di quest’oggi a migliaia di chilometri di distanza. Da una parte abbiamo infatti la squadra azzurra impegnata in quel di Riyadh per la Supercoppa italiana, con l’odierno allenamento che ha funto per gli uomini di Mazzarri da primo approccio con l’Arabia Saudita. Sponda italiana invece, vi è la dirigenza partenopea a condurre un lavoro estremamente delicato, chiaramente in orbita mercato, dov’è da poco giunta la svolta definitiva. Dopo l’arrivo di Mazzocchi e le forsennate trattative, ecco arrivare un nuovo rinforzo per i partenopei, pronto a prender parte alla causa a partire dal prossimo incontro di campionato. L’annuncio di Gianluca Di Marzio.

Napoli, affare fatto per Hamed Traoré

Dopo le tante vicissitudini per Samardzic e alcune difficoltà superate anche nella corsa per l’ex Sassuolo, il Napoli è riuscito finalmente a piazzare il colpo Hamed Traoré. Ad annunciarlo è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che parla di trattativa conclusa sulla base del prestito con diritto di riscatto per l’ivoriano. Tramite il proprio sito, dunque, il giornalista Sky è riuscito ad aggiornare i tifosi anche su ulteriori dettagli inerenti al calciatore, pronto a sbarcare all’ombra del Vesuvio.

L’attuale giocatore del Bournemouth si prepara infatti a giungere in quel di Villa Stuart per le consuete visite mediche già nella giornata di domani, ovvero quella del 16 gennaio. Probabile quindi che dopo lo svolgimento di esse arrivi l’annuncio ufficiale da parte del club, con Traoré che però non potrà raggiungere i nuovi compagni in quel di Riyadh per la Supercoppa.

Traoré al Napoli, quando debutterà in azzurro

Dopo tanta fatica e dopo tanti dietrofront con protagonisti Samardzic e Barak, ecco arrivare finalmente all’ombra del Vesuvio il tanto agognato sostituto di Elmas. Con ogni probabilità infatti, Traoré sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli entro i prossimi due giorni, sebbene bisognerà aspettare più di una settimana per vederlo al fianco dei propri compagni. Chiaramente escluso dai convocati nonché in ripresa dalla malaria ed ancora estraneo agli schemi azzurri, l’ex Sassuolo non prenderà di certo parte all’imminente Supercoppa. Per vedere l’ivoriano debuttare in maglia Napoli, quindi, bisognerà verosimilmente attendere il prossimo 28 gennaio, in occasione del ritorno degli azzurri in campionato. Il palcoscenico, la sfida contro la Lazio, prevista alle ore 20.45 tra le mura dell’Olimpico.