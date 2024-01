Zielinski in bilico, infortunio e contratto in scadenza: decisione del Napoli per la Supercoppa

In casa Napoli resta il rebus Piotr Zielinski: dopo il forfait improvviso contro la Salernitana arriva la decisione del Napoli per la Supercoppa Italiana.

Il Napoli può tornare a respirare. Quelle trascorse all’ombra del Vesuvio sono state settimane tremende. Gli azzurri hanno inanellato prestazioni deludenti e risultati impensabili solo alcuni mesi fa. I ragazzi di Walter Mazzarri sembravano allo sbando più totale senza possibilità di riprendere il controllo della situazione. Contro il Torino è arrivato una clamorosa sconfitta per 3-0 che ha costretto Aurelio De Laurentiis a spedire la squadra in ritiro per provare a far svoltare una situazione che rischiava di complicarsi ulteriormente.

Walter Mazzarri si è detto contento del ritiro. In questo modo, forse per la prima volta da quando è arrivato a Napoli, il tecnico ha avuto modo di lavorare a stretto contatto con la squadra. Dello stesso parere non è stata la squadra che come affermato da Amir Rrahmani nel post partita di ieri era molto triste della scelta del ritiro forzato. Il centrale kosovaro, però, ha anche riconosciuto l’importanza del ritiro e ha spiegato come quella fosse una scelta corretta da parte della dirigenza.

Futuro Zielinski: la scelta del Napoli in vista della Supercoppa

Il Napoli ieri è riuscito a portare a casa un risultato importante contro la Salernitana. La vittoria ha concesso agli azzurri un po’ di respiro dopo settimane complicatissime. Gli azzurri, poi, sono riusciti a portare a casa i tre punti nonostante la grande emergenza a centrocampo.

Poco prima del calcio d’inizio, infatti, il Napoli ha comunicato il forfait di Zielinski per un affaticamento muscolare.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, spiega che il Napoli ha deciso il futuro del suo centrocampista in vista della Supercoppa. Data la grande emergenza, infatti, il Napoli ha scelto di farlo partire alla volta dell’Arabia Saudita per provare a recuperarlo.

Su Zielinski, inoltre, è sempre forte l’interesse dell’Inter per la prossima stagione e molti danno già per fatto il suo passaggio a Milano a parametro zero la prossima estate.

Il Napoli, secondo quanto emerso negli ultimi giorni, ha provato a rilanciare un’offerta in extremis per convincere il polacco a restare, ma sembrerebbe che Zielinski l’abbia rispedita al mittente. La dirigenza azzurra avrebbe offerto un contratto da 5 milioni di euro, ma solo per un anno di contratto.

Zielinski, nonostante la sua volontà sia sempre stata quella di restare a Napoli, sembra abbia rifiutato quest’offerta in quanto ritenuta non congrua.