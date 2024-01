Ultim’ora Napoli, i convocati per la Supercoppa: presenti due giocatori a sorpresa

Il Napoli è partito alla volta di Riyad per disputare la Supercoppa Italiana. Le scelte di Mazzarri sui convocati: c’è una sorpresa.

Dopo la vittoria contro la Salernitana, il campionato del Napoli è stato messo in stand by. Gli azzurri, infatti, sono partiti questa mattina per dirigersi in Arabia Saudita dove giocheranno la Supercoppa Italiana. I ragazzi di Mazzarri saranno impegnati nel innovativo format che è composto da quattro squadre.

Gli azzurri faranno il proprio debutto contro la Fiorentina il prossimo 18 gennaio, mentre Inter e Lazio giocheranno il giorno seguente. Se il Napoli dovesse riuscire a battere la Fiorentina, allora gli azzurri andrebbero a giocarsi la finale contro la vincente di Lazio-Inter il prossimo 22 gennaio.

Supercoppa Italiana, c’è una sorpresa tra i convocati di Mazzarri

Il Napoli è partito questa mattina alle ore 11 per volare in Arabia Saudita. Gli azzurri arrivano all’impegno in piena emergenza. Nel match contro la Salernitana, infatti, si è fatto male anche Jens Cajuste, mentre Zielinski è stato dato indisponibile pochi minuti prima del calcio d’inizio.

Scelte obbligate, dunque, per Walter Mazzarri per quanto riguarda i convocati della Supercoppa. Il tecnico di San Vincenzo, però, ha deciso di portare con sè, quasi a sorpresa, Mathias Olivera. Il terzino uruguaiano, dopo essersi allenato a parte negli ultimi giorni potrebbe tornare a disposizione per la Supercoppa. Rientro anche per Meret che ha salta le ultime due partite di Serie A. Tra i convocati è presente anche Cajuste, ma il Napoli non ha ancora svolto gli esami strumentali e potrebbero esserci aggiornamenti prossimamente.

Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Meret, Gollini, Contini, Idasiak.

Difensori: Di Lorenzo, Mazzocchi, Juan Jesus, D’Avino, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Olivera.

Centrocampisti: Cajuste, Demme, Gaetano, Zielinski, Lobotka, Gioielli, Lindstrom.

Attaccanti: Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin.

Dopo le polemiche degli scorsi mesi con il timore che il Napoli e la Fiorentina disertassero la competizione, alla fine tutto sembra svolgersi regolarmente.

Nel corso del post partita di Napoli-Salernitana, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilanciato la sfida per la Supercoppa. Secondo il numero 22 azzurro, infatti, i valori si azzerano nella nuova competizione e il Napoli può giocarsi le sue chances per portarsi a casa il trofeo.

Gli azzurri sono pronti a dare battaglia per provare a dare un senso ad una stagione sempre più complicata e che vede il Napoli fuori dalla corsa scudetto già a gennaio.