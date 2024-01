Samardzic e Perez al Napoli: il Dt dell’Udinese fa chiarezza

Continuano a giungere aggiornamenti circa il calciomercato del Napoli. Le ultime news da Udine inerenti a Samardzic e a Nehuen Perez.

Napoli e Udinese hanno stabilito un’ottima intesa nel corso delle ultime settimane sul fronte mercato. Tante le news inerenti infatti al possibile approdo all’ombra del Vesuvio per Lazar Samardzic, in grado di monopolizzare le pagine dei principali quotidiani sportivi nonostante non si sia arrivati a nulla di concreto. Una situazione, questa, che ha quindi appesantito alquanto il clima vissuto all’ombra del Vesuvio, dove le speranze di vedere il serbo in azzurro sono pian piano calate. Il tutto, anche in seguito a quanto dichiarato nuovamente da Federico Balzaretti, con il discorso che ha toccato anche l’altro obiettivo partenopeo, ovvero Nehuen Perez.

Balzaretti su Samardzic e Perez, le ultime in merito al Napoli

Che Samardzic e Nehuen Perez siano divenuti nelle ultime settimane degli obiettivi concreti in casa Napoli non è di certo un segreto. La possibilità di vederli però entrambi in azzurro è alquanto diminuita in seguito all’improvviso cambio di rotta in merito al centrocampista serbo, per giorni apparso ad un passo dai partenopei e ad oggi incredibilmente vicino alla permanenza in maglia Udinese. Tutt’altro discorso, invece, per il centrale argentino, che insieme al suo agente ha più volte dichiarato di gradire la destinazione azzurra.

Chiamato quindi ad intervenire, ancora una volta, Federico Balzaretti, direttore tecnico dei bianconeri intervistato da DAZN nel pre-match di Fiorentina-Udinese. “Abbiamo chiara la nostra identità con i ragazzi, ora loro sanno ciò che devono fare. Ci vuole senz’altro più consapevolezza per noi, oltre alla diminuzione dei nostri errori“, quanto detto dall’ex calciatore di Roma e Palermo. Questo soprattutto alla luce di quanto emerso nel pomeriggio, ovvero sui presunti colloqui avuti con tutta la squadra nonché con Samardzic. Balzaretti ha quindi aggiunto altre parole proprio sulla situazione calciomercato.

Nehuen Perez e Samardzic al Napoli, Balzaretti chiarisce

“La nostra concentrazione verte sul campo, entrambi saranno impiegati dal primo minuto“, quanto detto in partenza da Balzaretti, in grado di fermare così l’entusiasmo partenopeo. “Noi non regaliamo nulla. Lazar è titolare perché ha fatto una settimana importante e ci aspettiamo grandi cose da lui”, la conclusione del Dt. Parole ancora una volta forti e che allontanano sempre più dal Napoli il centrocampista serbo, sempre fulcro delle parole della dirigenza friulana. Tutt’altro discorso, invece, per Perez, lasciato ai margini del discorso da Balzaretti, ampliando quindi le sempre vive speranze partenopee.