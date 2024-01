Samardzic-Napoli, nuovo capitolo: c’è stato un colloquio decisivo

Arriva un nuovo capitolo sponda Napoli-Samardzic. La voce di mercato continua ad intrigare gli appassionati.

Sembrerebbe aver ormai concluso definitivamente il colpo Hamed Junior Traore il Napoli, che ha così aggiunto un nuovo profilo in centrocampo dopo l’addio di Elmas in direzione Lipsia. Accantonate dunque le voci inerenti ad Antonin Barak nonché a Lazar Samardzic, vera e propria telenovela di questa sessione invernale di calciomercato. La vicenda potrebbe inoltre esser stata arricchita da un nuovo capitolo, venuto fuori quest’oggi nella sorpresa generale. In casa Napoli, quindi, le speranze di poter ora contare anche sul centrocampo serbo nella propria rosa. L’annuncio dell’esperto di mercato non lascia più dubbi.

Samardzic-Napoli, nuovo capitolo nella vicenda

Ha assunto dei toni surreali e a tratti tragicomici la trattativa fra l’Udinese e il Napoli per Lazar Samardzic. A lungo, infatti, il centrocampista è apparso in ottica azzurra nonché vicino ad unirsi alla compagine partenopea. Quanto evolutosi però in trattativa ha visto crollare pian piano le certezze degli azzurri a causa di clamorosi ribaltoni e di accordi non trovati, con l’ingresso del padre/agente risultato ancora una volta decisivo. Dopo la quasi ufficiale chiusura per Traore, ecco quindi arrivare anche l’annuncio ad opera dell’esperto di mercato, che allontana definitivamente il calciatore dall’azzurro.

Secondo Matteo Moretto, infatti, sarebbero in corso in questo momento dei colloqui fra Samardzic, il proprio entourage e l’allenatore dell’Udinese Gabriele Cioffi. Argomento centrale dell’incontro, quindi, la titolarità del calciatore per l’incontro delle 18 contro la Fiorentina, che nelle ultime settimane è apparsa tutt’altro che scontata. Samardzic non prendeva infatti parte ad un incontro dei bianconeri partendo dall’undici titolare dal 23 dicembre, appunto in seguito al primo scoccare delle voci di mercato. Superate queste ultime, quindi, ecco di nuovo il serbo tornare al centro del progetto targato Udinese, con il centrocampista che potrebbe quindi restare in Friuli contro ogni pronostico.

Samardzic, cosa filtra con Napoli e Juventus

Sempre Matteo Moretto, alla luce delle notizie di cui sopra, ha riportato anche aggiornamenti in orbita calciomercato sul calciatore. Per l’esperto, infatti, Samardzic avrebbe visto pian piano finite tutte le piste inerenti al proprio trasferimento in stand-by. Ad oggi, la pista Napoli si sarebbe sensibilmente raffreddata, a causa delle ultime tensioni e dei movimenti di mercato paralleli ad opera degli azzurri. Sponda Juventus, invece, non vi sarebbe nulla di avanzato, sia fra club e calciatore che fra le due dirigenze. Samardzic sembrerebbe quindi proiettato verso una definitiva permanenza all’Udinese.