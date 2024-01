“L’hanno ucciso”, Diego JR. lancia nuove accuse sulla morte di Maradona

Continua a far parlare di se la morte di Diego Armando Maradona, con il figlio, Diego JR., intervenuto in pesanti dichiarazioni su Canale 5.

La morte di Maradona, avvenuta nel novembre 2020, ha avuto modo di sconvolgere alquanto i tifosi e gli appassionati di tutto il mondo, soprattutto quelli del Napoli. Coloro che furono resi grandi dal fenomeno argentino, tra gli anni ’80 e ’90, organizzarono infatti una fiaccolata improvvisata all’esterno dello stadio di Fuorigrotta, all’epoca ancora San Paolo e divenuto poi nel tempo Diego Armando Maradona. Un tributo in grado di fare il giro del mondo ben prima che a viaggiare per il globo fossero le prime voci di possibile morte sospetta per il Pibe de Oro, con tale ipotesi più volte ribadita dalla famiglia.

A rimarcare tale voci, quest’oggi, Diego Armando Maradona JR, intervenuto su Canale 5 nel corso della trasmissione Verissimo.

Maradona, Diego JR sulla morte del padre

Dopo i vari tributi avuti in giro per il mondo nonché il funerale di stato vissuto in Argentina, sono sin da subito fuori uscite presunte voci inerenti alla morte di Diego Armando Maradona, con i medici al seguito del fenomeno argentino accusati di presunto omicidio nonché di omissione di soccorso in seguito al malore divenuto poi fatale per il Pibe de Oro. Uno scenario che ha pian piano preso piede dopo le prime proteste da parte della famiglia e che ha portato addirittura alle prime indagini, seppur queste ultime non abbiano portato a nulla di concreto.

Non hanno però accettato di arrendersi i familiari di Maradona, fra cui il napoletano Diego JR, quest’oggi intervistato su Canale 5 nel corso della trasmissione Verissimo. Faccia a faccia con Silvia Toffanin infatti, il figlio dell’ex fantasista del Napoli ha ripercorso i propri principali momenti di vita vissuti assieme al padre in seguito al riconoscimento, finiti poi in seguito a quel terribile giorno di novembre 2023. Le parole, dure come al solito, non sono passate inosservate.

Diego JR accusa, le parole sulla morte di Maradona

“La morte di mio padre? L’indagine è tutt’ora in corso, ce l’hanno ammazzato“, le prime parole di Diego JR. Quest’ultimo si è quindi dichiarato mai convinto a pieno dell’ipotesi di morte naturale, ammettendo di aver fiutato sin da subito del marcio nella situazione. “Non doveva finire così. Non mi darò pace fino a quando non scoprirò la verità, l’ho promesso a mio padre“, l’appello di un provato quanto determinato figlio di Diego Armando Maradona. Si spera dunque di venire quanto prima a galla della della faccenda. Il tutto, grazie allo splendido impegno ad opera di Diego JR.