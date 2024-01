Lazio nei guai: Sarri perde un top per squalifica, salta il Napoli

Arrivano nuovo aggiornamenti circa Napoli-Lazio di campionato. Dopo la sfida con il Lecce, arriva una squalifica anche nei bianconcelesti.

Ha ritrovato finalmente la vittoria contro la Salernitana il Napoli di Walter Mazzarri, per qualche secondo uscito fuori dal periodo di crisi ultimamente attraversato. Gli azzurri, dopo l’iniziale svantaggio, sono infatti riusciti a recuperare nel finale di entrambi i tempi, con un rigore di Politano e una rete a tempo scaduto di Amir Rrahmani. Il kosovaro ha dunque riportato i 3 punti ai partenopei riuscendo a donare un boost al morale del Napoli, anche in vista dell’imminente impegno in Supercoppa italiana, previsto alle ore 20 di giovedì 18 contro la Fiorentina.

Nel frattempo però, sponda Lazio, ecco arrivare altri aggiornamenti in merito al prossimo turno di campionato del Napoli.

Verso Lazio-Napoli, squalifica per Zaccagni

Salteranno un week-end di campionato Napoli e Lazio, impegnate in Supercoppa italiana nelle due diverse semifinali. Le due compagini si affronteranno poi nel proprio ritorno in Serie A il 28 gennaio, in un Olimpico che vedrà parecchi assenti nelle due formazioni. L’ala e top player Mattia Zaccagni, fulcro del gioco biancoceleste targato Maurizio Sarri, ha infatti rimediato un cartellino giallo nel corso del match contro il Lecce, in corso tutt’ora.

L’ex Verona è stato quindi ammonito in seguito all’ennesimo scontro in fascia contro l’avversario Gendrey, con un battibecco costato ambedue una sanzione da parte dell’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi. Zaccagni salterà dunque l’incontro in campionato contro il Napoli per squalifica, e non sarà l’unico assente del match. Già Mazzarri dovrà infatti fare a meno di Kvaratskhelia e Cajuste, diffidati ed ammoniti contro la Salernitana. La partita dell’Olimpico, già al centro di numerose polemiche a causa della possibile chiusura dei settori biancocelesti, perde quindi un nuovo protagonista, ma non il solo. Sarri dovrà infatti rinunciare ad un ulteriore tassello, questa volta causa infortunio.

Patric si fa male, a rischio in Supercoppa e contro il Napoli

Lazio-Napoli, oltre alle squalifiche, vedrà numerose assenza anche causa infortunio. Negli azzurri, infatti, oltre a Meret, Natan, Olivera, Anguissa e Osimhen (questi ultimi causa Coppa d’Africa), anche Cajuste salterà l’incontro con ogni probabilità. Lo svedese potrebbe aver infatti riportato uno stiramento alla coscia sul finire di Napoli-Salernitana, ma anche per Sarri le cose si mettono male.

In seguito ad uno scontro di gioco infatti, il centrale spagnolo Patric ha riportato dei problemi alla spalla destra, lasciando anzitempo il campo in favore di Alessio Romagnoli. Il difensore, ora, risulta in dubbio sia per la Supercoppa che per l’incontro di campionato contro il Napoli.