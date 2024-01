La miglior coppia d’attacco della Serie A, sorpresa a DAZN: Montolivo smentisce tutti

Riccardo Montolivo stupisce tutti in diretta su Dazn: l’ex Milan rivela qual è la coppia d’attacco migliore in Serie A.

Il Napoli sta vivendo una stagione complicatissima. Dopo 20 giornate gli azzurri sono solo al sesto posto in classifica con una partita in più rispetto alle dirette rivali che giocheranno tra oggi e domani. Gli azzurri stanno deludendo sotto ogni punto di vista.

Il reparto difensivo sta risentendo e non poco dell’addio di Kim MinJae. Natan, il sostituto designato, non ha convinto a pieno e molte volte gli è stato preferito Juan Jesus. Il difensore brasiliano, leader dello spogliatoio, però, non garantisce quella rapidità che è fondamentale per una squadra come il Napoli che vive di una linea difensiva molto alta e in coppia con Amir Rrahmani va molto in difficoltà.

Anche in attacco c’è stato un calo vertiginoso rispetto alla scorsa stagione. Oltre ai gol che mancano, Kvaratskhelia è più in difficoltà rispetto alla passata stagione. Ad ogni partita, infatti, attorno al georgiano c’è una gabbia di difensori che ne limitano le possibilità. Questo ha comportato un calo anche per quanto riguarda il rendimento di Victor Osimhen che non ha potuto contare sul suo partner d’attacco al top della forma.

Montolivo sorprende tutti: svelata la coppia d’attacco migliore in Serie A

Ieri sera, come di consueto, è andato in onda su Dazn il format “Tutti bravi dal divano“. Tra gli opinionisti in studio, c’era anche Riccardo Montolivo e il tema del dibattito era inerente alle migliori coppie d’attacco della Serie A.

L’ex centrocampista di Milan e Fiorentina ha sorpreso tutti quando ha dovuto esprimere la sua idea. Mentre in studio si concordava che Lautaro Martinez e Thuram fossero superiori a tutti gli altri, Montolivo era discordante.

Secondo l’ex capitano rossonero, infatti, la miglior coppia d’attacco della Serie A è ancora quella formata di Kvaratskhelia e Osimhen. Nonostante il rendimento di entrambi sia calato rispetto alla scorsa stagione, Montolivo confida ancora che al top della forma possano fare maggiormente la differenza rispetto alla coppia nerazzurra.

Di seguito le sue parole:

Lautaro-Thuram?

“Stanno facendo benissimo, come rendimento è la migliore, sì, ma in assoluto ci sono Osimhen e Kvara… poi non stanno rendendo ma in assoluto secondo me Lautaro Thuram non è la migliore”.

Il confronto tra le due coppie d’attacco in questa stagione è completamente a favore dei nerazzurri. Lautaro Martinez e Thuram hanno combinato per 40 gol tra reti e assist. Osimhen e Kvaratskhelia, invece, solamente 18 reti.