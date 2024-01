La Gazzetta distrugge Mazzarri: che attacco dopo Napoli-Salernitana

Nonostante la vittoria di ieri contro la Salernitana, su Walter Mazzarri e sul Napoli continuano a piovere critiche: l’attacco della Gazzetta dello Sport.

Una vittoria fondamentale quella che il Napoli è riuscito a portarsi a casa ieri pomeriggio contro la Salernitana. In una stagione costellata da risultati negativi, anche una vittoria in extremis contro l’ultima della classe fa gioire i tifosi. Il boato che si è sentito allo Stadio Maradona, dopo che Amir Rrahmani ha superato Ochoa ha ridato speranza ad una squadra che sta deludendo ogni attesa. La speranza che questo successo ottenuto con grande caparbietà e molte difficoltà permetta agli azzurri di giocare più liberi mentalmente. In questi mesi, a pesare sui risultati del Napoli, ci ha pensato la testa dei giocatori che sono rimasti bloccati mentalmente dai propri stessi fantasmi della scorsa stagione quando gli azzurri hanno strabiliato l’intera Europa.

La vittoria ottenuta ieri allo Stadio Maradona nel derby contro alla Salernitana, poi, permette agli azzurri di respirare dopo un mese complicatissimo a livello di prestazioni e risultati. Il Napoli, in attesa dei match delle altre squadre, è risalito fino in sesta posizione a meno due dal quarto posto occupato dalla Fiorentina. La classifica per la corsa alla Champions League è molto corta e l’obiettivo resta ancora ampiamente alla portata degli azzurri. Questo lo ha voluto ribadire anche Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, nel corso della conferenza stampa di vigilia al match.

Dopo i tre punti conquistati ieri, però, proprio contro Walter Mazzarri sono arrivate grandi critiche soprattutto per le difficoltà con cui è arrivata questa vittoria.

La Gazzetta senza freni contro Mazzarri e il Napoli

Il Napoli è riuscito a strappare tre punti fondamentali per la propria stagione. La vittoria interna per 2-1 ha frenato ulteriormente la marcia dei granata verso la salvezza. La buona prestazione della Salernitana, però, ha scatenato un paragone tra le pagine della Gazzetta dello Sport.

La “Rosea” infatti, ha paragonato il lavoro svolto da Inzaghi e da Mazzarri. Entrambi, infatti, sono subentrati nel corso della stagione. L’ex tecnico del Milan è stato più bravo di Mazzarri nel dare un’identità di gioco, cosa che Mazzarri non è riuscito a fare.

La Gazzetta, poi, ha attaccato duramente l’intero Napoli. Secondo il noto quotidiano, il Napoli avrebbe rischiato seriamente di perdere il match se avesse affrontato una squadra più forte della Salernitana. Il Napoli, poi, ha vinto solo grazie ad un gol fortunoso in pieno recupero e questo non può falsare il giudizio nei confronti di un Napoli che appare sempre più spento, soprattutto dopo le partenze di Anguissa e Osimhen.