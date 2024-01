Coppa d’Africa, Osimhen subito in gol con la Nigeria – VIDEO

Comincia con il piede giusto la Coppa d’Africa di Victor Osimhen. L’ultimo aggiornamento sull’attaccante azzurro.

Il Napoli è tornato a vincere in campionato contro la Salernitana, nonostante le tante assenze anche a causa della Coppa d’Africa. Competizione continentale, questa, che vedrà impegnato a lungo anche l’attaccante azzurro Victor Osimhen, chiamato a dirigere l’attacco della sua Nigeria soprattutto dopo l’infortunio di Victor Boniface. Ebbene, il capocannoniere della scorsa Serie A ha inaugurato alla perfezione il proprio torneo, riuscendo sin da subito ad imprimersi sul match. Gli aggiornamenti arrivano quindi dal Stade Olimpique Alassane Outtare di Abidjana, in Costa d’Avorio.

Osimhen in gol, gli aggiornamenti dalla Coppa d’Africa

Sembrava esser partita nel peggiore dei modi l’avventura in Coppa d’Africa della Nigeria, già colpita negli ultimi giorni dall’infortunio capitato a Victor Boniface. I biancoverdi, impegnati nel girone A della competizione assieme alla Costa d’Avorio, alla Guinea-Bissau e la Guinea Equatoriale, hanno infatti cominciato la propria avventura contro questi ultimi, andando in svantaggio al 36º minuto. A sbloccare il punteggio, quindi Salvador, cui rete è risultata però essere decisiva per soli due giri di lancetta.

Al minuto numero 38 si è infatti abbattuta sul match la furia di Osimhen, in grado di siglare sin da subito la rete del pareggio. Inaugura quindi nel migliore dei modi la propria Coppa d’Africa l’attaccante del Napoli. Una rete che di conseguenza conferma lo status di calciatore da tenere maggiormente d’occhio nel torneo nonché da principale indiziato per conseguirne il titolo di capocannoniere. Il tutto è inoltre arrivato su assist di Ademola Lookman, l’altra conoscenza della nostra Serie A presente in campo. La combinazione Napoli-Atalanta è quindi riuscita a portare la Nigeria sul pari e far concludere sull’1-1 la prima frazione dell’incontro inaugurale della propria Coppa d’Africa 23/24, dopo ben 4 minuti di recupero.

Nigeria-Guinea Equatoriale, Osimhen non va oltre il pari

Il risultato momentaneo maturato dalle due squadre a fine primo tempo si è poi mantenuto fino al termine della gara. 1-1 dunque fra Nigeria e Guinea Equatoriale, con i biancoverdi a cui la rete di Osimhen non è bastata per totalizzare i 3 punti. Anzi, proprio sul piede dell’attaccante del Napoli è capitata la palla del 2-1 nigeriano, clamorosamente non sfruttata dalla punta azzurra. La strada per la Nigeria si fa dunque in salita già dal primo passo, anche a causa del 2-0 siglato dalla Costa d’Avorio sulla Guinea Bissau nel primo match del torneo. Osimhen e compagni avranno dunque occasione per riscattarsi giovedì 18 alle 18.00, contro gli ivoriani in una sfida che andrà in scena circa 2 ore prima l’impegno del Napoli contro la Fiorentina in Supercoppa.