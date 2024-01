Colloquio con l’allenatore, torna titolare: salta un acquisto per il Napoli

Colpo di scena nella trattativa che lo avrebbe portato al Napoli: il colloquio con l’allenatore cambia tutto sul futuro del giocatore.

Il mercato di riparazione sta regalando diverse sorprese. Il Napoli dopo una prima parte di stagione a dir poco negativa è chiamato a risollevarsi nel 2024. Aurelio De Laurentiis, al termine del match contro il Monza, aveva fatto “mea culpa” in merito agli errori che commessi e che hanno trascinato il Napoli in questa situazione.

Il patron azzurro, poi, aveva spiegato che a gennaio il Napoli sarebbe intervenuto pesantemente sul mercato per provare a salvare la stagione. Gli investimenti più importanti sono necessari in difesa e a centrocampo, ma al momento è arrivato solo Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana.

Samardzic – Napoli, colpo di scena sul futuro del centrocampista

Nel corso del mercato invernale, il Napoli ha ceduto Eljif Elmas. Il centrocampista macedone chiedeva a gran voce più spazio, ma era bloccato da Zielinski, Lobotka e Anguissa. Questo ha convinto Aurelio De Laurentiis a cederlo per 20 milioni più 5 di bonus al Red Bull Lipsia. I tifosi azzurri, dunque, si immaginavano che il sostituto sarebbe arrivato tempestivamente, ma al 14 di gennaio non è ancora stato ufficializzato alcuna acquisto.

Per diverse settimana il Napoli ha trattato con l’Udinese per Lazar Samardzic. L’accordo tra i club era stato trovato, mentre tra il Napoli e l’entourage del giocatore c’erano alcuni dettagli da limare.

Negli ultimi giorni, l’inserimento della Juventus ha allontanato Samardzic dal Napoli, ma ora arriva un colpo di scena a sorpresa.

Secondo quanto riportato sul proprio profilo “X” da Matteo Moretto, pare che ci sia stato un incontro chiarificatore tra Samardzic e Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese. Dopo questo incontro, Samardzic potrebbe partire titolare oggi pomeriggio contro la Fiorentina e restare all’Udinese fino a fine stagione.

Sempre secondo Moretto, la pista Napoli si è raffreddata, mentre per la Juventus non c’è mai stato un accordo tra i club.

Niente Samardzic, il punto sul centrocampo azzurro

Il Napoli, dunque, è chiamato a cambiare i propri piani. Gli azzurri sembrano sempre più vicini alla chiusura per Traoré del Bournemouth e stanno sondando anche diversi profili per rinforzare il centrocampo di Mazzarri.

Secondo quanto emerso in mattinata, il Napoli avrebbe fatto dei passi in avanti per prendere Orel Mangala dal Nottingham Forest. Si tratta di un centrocampista belga classe ’98 molto duttile che consentirà a Walter Mazzarri di poter giocare sia con il centrocampo a tre, sia con il centrocampo a due.