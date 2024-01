Calciomercato Napoli, prima offerta ufficiale per un difensore! Ci sono tre alternative

Il Napoli è alla ricerca di un colpo in difesa per provare a svoltare la stagione. Gli azzurri presentano la prima offerta ufficiale.

Il Napoli ritrova i tre punti che sono fondamentali per il momento complicatissimo che stanno vivendo gli azzurri. I ragazzi di Walter Mazzarri ieri pomeriggio hanno lottato fino in fondo per provare a regalare ai propri tifosi un risultato positivo in casa. Il match, poi, non è stato assolutamente dei più semplici. La Salernitana passa in vantaggio grazie al gol bellissimo di Antonio Candreva.

Gli azzurri, però, dopo una settimana di ritiro, hanno mostrato maggior compattezza e non hanno assolutamente mollato dopo le prime difficoltà di inizio partita. Il Napoli, prima l’ha pareggiata su rigore al tramonto del primo tempo. In extremis, poi, gli azzurri hanno portato a casa i tre punti grazie ad un’efficace girata in area piccola di Amir Rrahmani che nei minuti finali ha fatto esplodere di gioia l’intero Stadio Maradona.

La vittoria, però, non certifica assolutamente la fine del momento negativo azzurro. Di Lorenzo e compagni hanno dimostrato che possono ancora andare in difficoltà contro squadre modeste come la Salernitana. Gli azzurri, dunque, ora sono alla ricerca di un colpo in difesa che gli consenta di ritrovare compattezza difensiva.

Mercato Napoli, offerta ufficiale per il colpo in difesa

Il Napoli sta sondando diversi profili per rinforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri. Con la vittoria di ieri, il Napoli è tornato al sesto posto a meno 2 dal quanto posto in attesa del match della Fiorentina di oggi. Il tecnico toscano, però, ha assolutamente bisogno di rinforzi in vista della seconda parte di stagione.

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il Napoli sta valutando diversi profili per provare a rinforzare il reparto difensivo. Gli azzurri, inoltre, sembra che abbiano presentato la prima offerta ufficiale.

In cima alla lista dei desideri c’è Theate, ex difensore del Bologna e oggi in forze al Rennes. Il 23enne belga piace molto al Napoli che ha presentato una prima offerta ufficiale da 18 milioni di euro.

Oltre a Theate, il Napoli sta valutando anche Nehuen Perez e Lilian Brassier. Sul difensore del Brest è forte anche l’interesse del Milan.

Il Napoli guarda anche in Premier League e nel mirino degli azzurri è finito anche Trevoh Chalobah, 24enne del Chelsea e fratello di quel Nathaniel Chalobah che vestì la magli azzurra nel lontano 2015.