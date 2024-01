Calciomercato Napoli, in chiusura per Traoré: quando farà le visite mediche

Si sblocca definitivamente il colpo Hamed Traoré per il Napoli. Arriva l’aggiornamento sulla trattativa inerente al centrocampista ivoriano del Bournemouth.

È finalmente tornata alla vittoria la compagine azzurra, in grado di racimolare 3 punti al Maradona nell’ultima uscita contro la Salernitana. Il trionfo targato Napoli ha infatti contribuito allo scarico di tensione generale per tutta la piazza, tornata ad esultare grazie al guizzo nel finale di Amir Rrahmani. Il tutto, anche in vista della sfida in Supercoppa che si avvicina, ma che vedrà i partenopei scendere in campo con parecchie defezioni a centrocampo.

Fuori Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa, ma soprattutto probabile forfait per Zielinski e Cajuste, usciti acciaccati dal confronto con la Salernitana. Ad aggiornare quindi sul centrocampo targato Napoli, anche le ultime voci di mercato, inerenti al sempre più probabile nuovo innesto: Hamed Junior Traoré.

Il Napoli chiude il colpo Traoré, non ci sarà in Supercoppa

Samardzic, Barak, e alla fine a spuntarla è stato Hamed Junior Traoré. Dopo le tante vicissitudini sul centrocampista serbo dell’Udinese infatti, il Napoli ha ben deciso di virare dapprima sul trequartista della Fiorentina e poi sull’ivoriano ex Sassuolo. Una situazione sbloccatasi e portata in auge nell’immediato, sia a causa della necessità dei partenopei di trovare un sostituto per Elmas che a causa della volontà del Bournemouth di ‘liberarsi‘ della vecchia conoscenza della Serie A.

Tra infortuni e malaria infatti, l’investimento inglese di circa 25 milioni di euro non ha fruttato quanto sperato, dato che Traoré ha totalizzato nell’annata 23/24 sole 3 presenze in Premier League. Un’occasione per la quale il Napoli ha deciso di puntare con fermezza, tanto che l’odierna edizione de La Repubblica ha riportato di operazione chiusa. Prestito con diritto di riscatto l’ipotesi accettata dai due club, che dunque la spunta sulle iniziali ipotesi di prestito secco o addirittura di prestito per 18 mesi. Secondo gli ultimi aggiornamenti, però, l’ex Sassuolo non andrà a sopperire ai problemi targati Napoli per l’imminente Supercoppa.

Traoré-Napoli, la data delle visite mediche

Ulteriori aggiornamenti sono quindi stati forniti dalla stessa edizione de La Repubblica. Secondo il quotidiano, infatti, nonostante la chiusura dell’operazione, non sarebbero ancora state fissate le visite mediche per il calciatore. Traoré giungerà quindi in quel di Villa Stuart verosimilmente dopo la Supercoppa italiana, saltando dunque tale impegno. L’ivoriano non potrà di conseguenza aiutare il Napoli in tale situazione d’emergenza, dato che gli azzurri rischiano di giungere agli impegni di Riyadh con i soli Lobotka, Gaetano e Demme disponibili in centrocampo.