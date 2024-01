Annuncio ufficiale del Napoli: è polemica

Arriva a sorpresa l’annuncio ufficiale da parte del Napoli, in grado di scaturire qualche polemica via social. Le ultime notizie sugli azzurri.

Continua il momento d’oro del Napoli Basket, che dopo aver ritrovato la vittoria, grazie a due ottimi successi consecutivi contro Tortona e Venezia, si appresta quest’oggi a scendere in campo contro Pesaro. I partenopei torneranno infatti tra le mura di una Fruit Village Arena PalaBarbuto completamente sold-out alle ore 18.30, dopo aver conquistato l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia per la prima volta dal 2006. Un tassello in grado senz’altro di innalzare nuovamente lo status del Napoli all’interno del circuito LBA, con il club campano protagonista di un annuncio alquanto significativo. Quest’ultimo ha però scaturito anche qualche polemica di troppo.

Il Napoli Basket ha una sede, l’annuncio ufficiale

Un super annuncio quello effettuato dalla Gevi Napoli Basket d’improvviso. Il club campano, dopo esser tornato a scalare le gerarchie sul campo, ha infatti presentato ufficialmente la propria nuova sede in città. Presente in Viale Gramasci, essa è stata inaugurata tramite un evento che ha visto protagonisti, oltre che all’intera rosa azzurra, anche il Sindaco Gaetano Manfredi nonché figure di spicco della città di Napoli. Questo, quindi, il comunicato ufficiale del club:

“É stata inaugurata questa mattina, la nuova sede sociale della Generazione Vincente Napoli Basket, in Viale Gramsci. Hanno partecipato all’evento, tutta la proprietà rappresentata dal Presidente Federico Grassi, con il fratello Vito Grassi, dal Vicepresidente Alfredo Amoroso, con il fratello Andrea Michele Amoroso e dal socio coproprietario Francesco Tavassi. L’Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda, nel ringraziare il padrone di casa Carmine Nino Cafasso, già sponsor del Napoli Basket, ha salutato il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, il Presidente della FIP Campania Antonio Caliendo ed il Dirigente dei grandi impianti del Comune di Napoli Vincenzo Papa. Presente all’inaugurazione della sede del Napoli Basket tutto lo staff tecnico e dirigenziale, e la squadra azzurra al completo. L’evento, che ha visto la grande partecipazione anche di Sponsor e Media, ha sancito un ulteriore ed importante passo nella crescita che la Generazione Vincente Napoli Basket sta compiendo”.

Una news in grado di portare ulteriore entusiasmo ad un ambiente già carico a molla dopo il raggiungimento dei recenti traguardi sportivi. Non sono però mancate polemiche nel caso, ad opera però dei tifosi della SSC Napoli.

Il Napoli Basket inaugura la sede, i tifosi della SSC Napoli protestano

Non sono mancate quindi le proteste in seguito all’annuncio da parte della Gevi Napoli Basket. Queste ultime sono state però frutto delle lamentele dei tifosi della SSC Napoli, in grado di riaprire una ferita dolente all’ombra del Vesuvio. La mancanza di una sede e di un centro sportivo fra i confini della città è stata infatti più volte criticata dai tifosi al presidente Aurelio De Laurentiis, che più volte ha rispedito al mittente tali voci, gettando nella mischia la mancanza di collaborazione da parte del Comune. L’annuncio della compagine partenopea di basket ha però scoperchiato il vaso di Pandora nelle ultime ore, riaccendendo le lamentele dei supporter sponda calcio.

“Il Napoli Basket ha una sede e noi no!“, “Quando c’è volontà, gli accordi con il Comune si trovano!“, e tante altre frasi sono state rilasciate dai tifosi sui social, a cementificare le ancora alte tensioni fra presidente e sostenitori nonostante la ritrovata vittoria in campionato contro la Salernitana.