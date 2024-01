Traoré al Napoli, subito un imprevisto per gli azzurri: “Salterà la Supercoppa”, il motivo

Hamed Junior Traoré sarà con ogni probabilità il nuovo colpo che il Napoli metterà a segno in questo mercato di gennaio. Prima dell’ufficialità, però, gli azzurri vogliono vederci chiaro.

Sembra essere ai dettagli finali di una trattativa lampo quanto sorprendente: il Napoli è ormai a pochi centimetri da Hamed Junior Traoré. Il calciatore, seguito fin dai tempi del Sassuolo, arriverà a titolo temporaneo senza alcun obbligo di riscatto. L’opzione di 25 milioni di euro è prevista per giugno e nel caso in cui il club di Aurelio De Laurentiis dovesse decidere di rispedirlo al mittente, dovrà essere pagata una sorta di ‘penale’ (da versare eventualmente nelle casse del Bournemouth, società proprietaria del cartellino dell’ex Sassuolo).

Gli azzurri portano a compimento, dunque, un colpo inseguito da tempo: il calciatore, infatti, era tra i più stimati del Napoli già in passato, quando lo stesso Traoré era uno dei profili più accattivanti del campionato italiano. Il suo passaggio in Inghilterra, però, non è stato tra i più fortunati, tanto che nelle ultime settimane il giocatore è stato colpito addirittura dalla malaria. Imprevisto che Traoré ha superato, ma il club azzurro vuole cautelarsi prima della firma e del conseguente annuncio ufficiale.

Ultime news Calcio Napoli, Traoré non disponibile per la Supercoppa

Gli accordi tra il Napoli e il Bournemouth per l’arrivo in prestito di Hamed Junior Traoré sono arrivati nella serata di ieri, dopo una trattativa grossomodo rapida e per certi versi a sorpresa.

Ciò non basterà, a quanto, per mettere il calciatore nelle condizioni di essere a disposizione per la Supercoppa Italiana, la cui spedizione partirà proprio nelle prossime ore. A confermarlo è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui Traoré sarà disponibile per Walter Mazzarri ‘soltanto’ nel prossimo match di campionato contro la Lazio. Anche perché gli azzurri intendono fare prima chiarezza sulle sue condizioni.

Hamed Junior Traoré al Napoli, visite approfondite prima della firma

Traoré, prima di firmare il suo contratto con il Napoli, si sottoporrà a visite mediche approfondite, per cercare di scongiurare ogni problema in seguito ai tanti problemi accusati dall’ex Sassuolo negli ultimi mesi, tra cui la malaria. Di seguito, quanto riportato dal quotidiano La Gazzetta dello Sport: