Rrahmani: “Vittoria importante ma sofferta. Ritiro? Non eravamo felici”

Una vittoria in extremis che regala tre punti fondamentali al Napoli: le parole di Amir Rrahmani nel post partita ai microfoni di Dazn.

Il Napoli torna al gol e alla vittoria. La partita è stata brutta e sporca, ma gli azzurri hanno dimostrato grande orgoglio nel non mollare mai e portare a casa una vittoria che pesa come un macigno. I tre punti ritrovati rilanciano il Napoli in classifica che ora si ritrova al sesto posto a meno 2 dalla Fiorentina quarta in classifica e che giocherà domani contro l’Udinese.

Il Napoli torna a vincere, le parole di Rrahmani

La prestazione degli azzurri è ancora una volta stata molto lontana da quelle che lo scorso anno avevano fatto innamorare i tifosi azzurri. L’importante, però, oggi era portare a casa una vittoria per provare a vedere un po’ di speranza in vista degli investimenti che porteranno a Napoli Traoré e almeno un difensore centrale.

Nel post partita ai microfoni di Dazn, il tecnico del Napoli, Amir Rrahmani, l’uomo della provvidenza azzurra, ha commentato la vittoria azzurra. Il difensore, poi, si è soffermato anche sulla settimana di ritiro che ha accompagnato gli azzurri al derby contro la Salernitana.

Di seguito le sue parole: