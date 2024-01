Napoli, un’altra tegola pesantissima: Supercoppa a rischio

Arriva una pesante tegola per il Napoli di mister Walter Mazzarri. Gli azzurri rischiano di perdere una pedina fondamentale in vista della Supercoppa.

Le brutte notizie non cennano a fermarsi in casa Napoli. Il tecnico azzurro, Walter Mazzarri, è alle prese con una nuova grana. La squadra partenopea, in occasione della sfida casalinga contro la Salernitana, è stata colpita da un nuovo infortunio. Ad alzare bandiera bianca durante il match interno con i granata, valevole per la 20esima giornata di Serie A, è stato Jeans Lys Cajuste. Il centrocampista del club partenopeo, a margine del finale di gara, si è visto obbligato a chiamare il cambio per un problema muscolare.

Una brutta grana per il Napoli di mister Walter Mazzarri che arriva a pochi giorni dalla gara di Supercoppa. Gli azzurri rischiano di dover fare a meno del centrocampista azzurro in vista dell’imminente Final Four della competizione nazionale, che avrà inizio giovedì 18 gennaio. A dare il via al torneo, che si disputerà in Arabia Saudita, sarà proprio la società partenopea del presidente Aurelio De Laurentiis. Il Napoli di Walter Mazzarri sarà impegnato in semifinale contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, gara che andrà in scena alle ore 20:00.

Cajuste si ferma: a rischio la sua presenza in Supercoppa

Il Napoli deve fare i conti con una nuova tegola. L’infortunio di Cajuste preoccupa mister Walter Mazzarri e il suo staff, sopratutto dopo le smorfie di dolore palesate dal centrocampista all’uscita dal campo. Il calciatore azzurro, la cui gara è durata 77 minuti, si è accasciato sul terreno di gioco dello stadio Diego Armando Maradona dopo un intervento in allungo su un calciatore della Salernitana.

Jeans Lys Cajuste, sostituto da Diego Demme, ha lasciato il campo mostrandosi a dir poco dolorante dopo l’infortunio accusato. Il centrocampista non ha neanche provato a ritornare in campo, conscio della serie entità del problema muscolare patito.

Il centrocampista del Napoli è uscito dolorante dal campo toccandosi l’adduttore della coscia destra. Le condizioni attuali di Cajuste preoccupano e non poco la squadra allenata da Walter Mazzarri, mettendo in apprensione l’ambiente partenopeo in vista delle Final Four di coppa. Il rischio che il calciatore salti la missione Supercoppa in Arabia Saudita degli azzurri sembra essere alta.

Il Napoli di mister Walter Mazzarri, uscito vittorioso dal derby contro la Salernitana, si giocherà l’accesso alla finale di Supercoppa giovedì contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Match al quale difficilmente prenderà parte Cajuste. La vincente se la vedrà con una tra Inter e Lazio.

Gli azzurri si proiettano alla semifinale di Supercoppa forti della vittoria casalinga ottenuta al fotofinish contro la Salernitana, arrivata dopo il brutto ko rimediato in casa del Torino. Tuttavia, l’infortunio di Cajuste sembra aver smorzato un po’ l’entusiasmo azzurro, anche perché il calciatore svedese da diverso tempo è diventato un elemento di buona affidabilità.

Con Anguissa impegnato in Coppa d’Africa e Cajuste alle prese con un problema muscolare, il Napoli di mister Walter Mazzarri si proietta ad affrontare la Supercoppa con un centrocampo rimaneggiato e privo di fisicità.