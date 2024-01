Napoli Salernitana, Mazzarri sorprende tutti: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al derby di oggi pomeriggio tra Napoli e Salernitana. Mazzarri sorprende tutti con l’undici titolare.

Tra pochi minuti Napoli e Salernitana scenderanno in campo allo Stadio Maradona per dare inizio al proprio girone di ritorno. Entrambe le squadre non stanno assolutamente vivendo una stagione facile. Gli azzurri sono in balia di un crollo che appare senza fine. La squadra, dopo la terribile sconfitta contro il Torino, è stata mandata in ritiro per provare a compattarsi e ritrovare la spinta dei giorni migliori.

In casa Salernitana, invece, il presidente Danilo Iervolino è stato costretto a richiamare in dirigenza Walter Sabatini per provare a tentare un altro miracolo salvezza dopo quello di due stagioni fa. L’ultima posizione in classifica non fa ben sperare i tifosi granata, ma le prestazioni offerte nelle ultime settimane, anche contro club di alta classifica possono essere il punto di inizio verso una nuova salvezza.

Napoli – Salernitana, le formazioni ufficiali

Il calcio d’inizio del derby campano è previsto per le ore 15:00. A dirigere il match sarà l’arbitro Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Al Var, invece, ci sarà Di Bello, l’arbitro che fece infuriare Walter Mazzarri in Napoli – Monza e che è costato al tecnico toscano la squalifica contro il Torino.

Il Napoli deve risollevarsi anche se dovrà fare a meno di due giocatori fondamentali come Victor Osimhen e Frank Anguissa. Tra gli altri indisponibili, ovviamente ci sono gli infortunati Natan e Mathias Olivera che hanno costretto Mazzarri a convocare D’Avino e Gioielli dalla Primavera.

A poco più di un’ora dal fischio d’inizio, i due allenatori hanno diramato le formazioni titolari che scenderanno in campo dal primo minuto di gioco.

Walter Mazzarri sorprende tutti. Oltre a Giovanni Simeone che farà il suo debutto da titolare in questa Serie A, dal primo minuto ci sarà anche Gianluca Gaetano che sostituisce Piotr Zielinski.

Il Napoli, attraverso il proprio profilo “X” ufficiale ha comunicato pochi minuti fa, infatti, l’indisponibilità del centrocampista polacco per un affaticamento.

Di seguito il tweet:

📌 Piotr Zielinski non sarà a disposizione per il match a causa di un affaticamento. 💙 #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 13, 2024

Piove sul bagnato, dunque, in casa Napoli che è costretto a dover rinunciare così a due terzi del suo centrocampo titolare in un momento delicatissimo della stagione.

Di seguito le formazioni ufficiali per la sfida contro la Salernitana:

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Lovato, Fazio; Sambia, Martegani, Legowski, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. All. Inzaghi.

La cronaca

