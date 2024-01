Napoli Salernitana, calciatori “avvisati”: non ci sono più chance – FOTO

Il messaggio della tifoseria azzurra è inequivocabile. Prima di Napoli-Salernitana, i supporter partenopei mandano un chiaro segnale alla squadra.

Con l’esonero di Rudi Garcia e il conseguente approdo sulla panchina azzurra di mister Walter Mazzarri, si pensava che il Napoli riuscisse a tornare in carreggiata, recuperando il terreno perso alla guida del tecnico francese. Tuttavia, il ritorno dello storico allenatore toscano sin qui non sta mantenendo fede alle aspettative della società del presidente Aurelio De Laurentiis. La squadra azzurra continua a faticare in campionato, mostrandosi inadeguata e non all’altezza del titolo di campione d’Italia.

Nonostante il cambio della gestione tecnica, il Napoli sembra non riuscire a venire fuori da un momento tutt’altro che semplice e la classifica rispecchia in maniera nitida il periodo a dir poco travagliato della squadra azzurra. Al di là della qualificazione agli ottavi di Champions League, la prima parte di stagione del club partenopeo si può ritenere a dir poco fallimentare. L’aria che si vive in casa Napoli, da tempo, si è fatta pesante, e a far divampare ancor più gli animi è stato l’ultimo segnale lanciato dalla tifoseria azzurra in occasione del derby casalingo contro la Salernitana. I supporter partenopei, ancora una volta, hanno manifestato la loro rabbia per questo momento di grande sofferenza.

Il messaggio dei tifosi è chiaro

Il tifo organizzato del Napoli ha lanciato una vera e propria frecciatina alla squadra azzurra capitana da Giovanni Di Lorenzo. In occasione della sfida di campionato contro la Salernitana, valevole per la 20esima giornata di Serie A, i supporter partenopei hanno esposto uno striscione chiaro e inciso.

I tifosi azzurri hanno voluto mandare un chiaro messaggio al Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis, svelando uno striscione prima del fischio d’inizio del derby casalingo contro la Salernitana. Ancora una volta, i supporter partenopei hanno esternato la loro rabbia per il momento tutt’altro che felice con uno striscione che non lascia spazio ad interpretazioni: “Chi non se la sente ci saluti con dignità. Vogliamo solo chi ha orgoglio, ambizione e rispetto per la città”.

Le parole usate dalla tifoseria azzurra sono state chiare, riferendosi anche a più di qualche calciatore partenopeo coinvolto nei rumors di mercato. L’ambiente partenopeo chiede di più alla squadra del presidente Aurelio De Laurentiis. In più di qualche circostanza, la formazione azzurra è parsa spenta e priva di idee di gioco, diventando in poco tempo un lontano parente della squadra che fine ad un anno fa dominava la Serie A e l’Europa.

Per cercare di dare una scossa ulteriore ad un’ambiente che continua ad essere in grande difficoltà, i tifosi azzurri di fatto hanno ritenuto doveroso esporre uno striscione chiaro, mandando un segnale nitido alla squadra. I supporter azzurri chiedono di più al Napoli campione d’Italia. La squadra di Walter Mazzarri ha bisogno di una scossa per riprendere in mano il proprio destino, e chissà sé questa svolta possa arrivare proprio dopo il messaggio lanciato dai tifosi azzurri sugli spalti.