Mazzarri: “Oggi tutti bravi. Cajuste? Sono molto preoccupato”, poi ‘snobba’ la Supercoppa

Il Napoli torna a vincere in extremis contro la Salernitana. La rete di Rrahmani salva Mazzarri che ha commentato la vittoria ai microfoni di Dazn.

Walter Mazzarri può esultare dopo la vittoria in extremis contro la Salernitana. Gli azzurri non si sono fatti abbattere dal super gol di Antonio Candreva e hanno pareggiato a fine primo tempo grazie a Politano che ha trasformato il rigore conquistato dal Cholito Simeone. Nel secondo tempo è stato un monologo azzurro, anche se non ci sono stati grandi lampi. Kvaratskhelia è stato sicuramente l’uomo in più del Napoli. Il georgiano ha svariato per tutta la trequarti offensiva alla ricerca di spazi. Il gol nel finale di Amir Rrahmani ha fatto impazzire lo Stadio Maradona e il Napoli ora è al sesto posto in classifica.

Napoli – Salernitana, le parole di Mazzarri

Il Napoli, dopo una settimana di ritiro, ritrova alcuni automatismi, ma è soprattutto nello spirito che gli azzurri hanno dimostrato di aver lavorato bene in settimana.

Nel post partita, Walter Mazzarri ha commentato la vittoria ai microfoni di Dazn.

Di seguito le sue parole: