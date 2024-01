LIVE | Napoli – Salernitana: inzia il match, 0-0

Altra pessima notizia per il Napoli: Zielinski dà forfait all’ultimo minuto. Al suo posto giocherà Gaetano.

Mancano pochissimi minuti al calcio d’inizio di Napoli – Salernitana. Gli azzurri giocheranno un match complicatissimo, come un derby, e dovrà rinunciare a diversi giocatori fondamentali nell’economia della squadra azzurra.

Oltre a Victor Osimhen e Frank Anguissa, partiti da diverso tempo per aggregarsi ai ritiri delle proprie Nazionali in vista della Coppa d’Africa, il Napoli deve rinunciare anche a Natan e a Mathias Olivera. Rientra Ostigard dopo la gastroenterite che lo ha tenuto fuori contro il Torino. Gli azzurri però, perdono a poco più di un’ora dal calcio d’inizio Piotr Zielinski per un affaticamento. Al posto del polacco giocherà Gianluca Gaetano in un centrocampo inedito completato da Lobotka e Cajuste.

Napoli – Salernitana, le formazioni ufficiali

Il Napoli affronterà la Salernitana in un match complicatissimo. Il derby, infatti, porta sempre energie supplementari che possono aiutare l’una o l’altra squadra.

Gli azzurri devono assolutamente conquistare i tre punti per provare a tenere a breve distanza il treno per la Champions League che resta ancora un obiettivo alla portata degli azzurri.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Lovato, Fazio; Sambia, Martegani, Legowski, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. All. Inzaghi.

La cronaca

Di seguito la cronaca del match:

