Kvaratskhelia e Cajuste squalificati, saltano la Supercoppa o il campionato? Il regolamento

Pesante tegola per il Napoli di mister Walter Mazzarri. Kvaratskhelia e Cajuste saltano la Supercoppa o il campionato?

Dopo la brutta sconfitta rimediata in terra piemontese contro il Torino di Ivan Juric, il Napoli di mister Walter Mazzarri ha ritrovato il sorriso con la vittoria per 2-1 nel derby casalingo contro la Salernitana di Pippo Inzaghi. Seppur con le solite sofferenze di troppo, gli azzurri hanno conquistato i tre punti al fotofinish. A consegnare il successo interno alla squadra partenopea è stata la rete di Rrahmani.

Tuttavia, per il Napoli di mister Walter Mazzarri è una giornata agrodolce. A preoccupare il club azzurro, nonostante la vittoria, sono Khvicha Kvaratskhelia e Jens Cajuste. I due calciatori del club azzurro, diffidati in occasione della sfida casalinga contro la Salernitana, hanno rimediato un’ammonizione per mano del direttore di gara Livio Martinelli. Questo farà scattare automaticamente la squalifica di un turno per entrambi. Ma la domanda che sorge spontanea tra i tifosi azzurri è quando verrà scontato il turno di stop, in campionato o in Supercoppa?

Kvaratskhelia e Cajuste scontano la squalifica in campionato o in Supercoppa?

Kvaratskhelia e Cajuste quale partita salteranno? È questa la domanda che sta persistendo in casa Napoli dopo l’ammonizione incassata dai due calciatori azzurri nel corso della sfida contro la Salernitana. Tra l’altro, quella di Kvara è arrivata anche in modo ingenuo. Il georgiano ha rimediato un cartellino giallo nei minuti di extra time per aver allontanato il pallone sul 2-1.

Il regolamento parla chiaro. Se un giocatore/tecnico, da diffidato viene ammonito durante la 20esima giornata di Serie A, sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato, giocando regolarmente in Supercoppa. Dunque, Kvaratskhelia e Cajuste sconteranno il turno di squalifica in campionato.

Entrambi i calciatori del Napoli, di fatto, salteranno la prossima gara di Serie A contro la Lazio di Maurizio Sarri, in programma domenica 28 gennaio allo stadio Olimpico di Roma per la 22esima giornata di campionato. I due azzurri, quindi, potranno giocare regolarmente le Final Four di Supercoppa, che andranno in scena in Arabia Saudita.

Al torneo nazionale, però, difficilmente prenderà parte Cajuste. Il centrocampista rischia seriamente di saltare la Supercoppa a causa di un infortunio procurato all’adduttore della coscia destra, problema che lo svedese ha accusato nel finale di gara del derby contro la Salernitana. Gli azzurri allenati da mister Walter Mazzarri scenderanno in campo giovedì alle ore 20:00 per la semifinale contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La vincente affronterà una tra Inter e Lazio.