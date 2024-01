Caos Kvaratskhelia – Osimhen? Meluso chiarisce la situazione: la verità

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Salernitana: nel pre partita ha parlato il ds azzurro, Mauro Meluso.

Il Napoli ha bisogno di ritrovare la vittoria per provare a restare incollato al treno di squadre che punta a qualificarsi alla prossima Champions League.

Il Napoli ha vissuto la settimana che ha portato al derby con la Salernitana in ritiro, ma sono successe ugualmente diverse cose che hanno scatenato malumori extra campo.

Nei giorni scorsi è impazzato il caos tra Osimhen e l’agente di Kvaratskhelia con il nigeriano che non le ha mandate a dire al procuratore del compagno di squadra.

Ai microfoni di Dazn, il ds Meluso ha commentato quanto accaduto e ha spiegato cosa è successo tra le due stelle azzurre.

Di seguito quanto evidenziato:

“Il ritiro è servito a stare insieme e per lavorare. Nella testa abbiamo da cancellare la brutta prova di Torino con tre punti oggi”.

Caos Kvara-Osimhen?

“Sono cose private, non entriamo nel merito. Loro sono amici fraterni e sottolineo fraterni. Confermo che loro hanno ottimi rapporti e quello che succede con gli agenti non entrano nel nostro spogliatoio. Loro si sono già sentiti e quando Osimhen tornerà dalla Coppa d’Africa si abbracceranno come hanno sempre fatto”.