Calciomercato Napoli, si sbloccano gli acquisti: ecco il centrocampista e il difensore

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per provare a dare una seconda vita alla squadra in questa stagione complicata.

In questi minuti il Napoli è impegnato allo Stadio Maradona nel complicato derby contro la Salernitana. Gli azzurri, dopo una settimana di ritiro punitivo, stanno provando a conquistare una vittoria che potrebbe dare un po’ di sollievo in una stagione sempre più negativa.

L’impatto con il match, però, non è stato dei migliori. Un Napoli bloccato ha subito la rete del vantaggio granata grazie ad un grandissimo gol di Antonio Candreva dai 25 metri su cui non ha potuto nulla Pierluigi Gollini. Walter Mazzarri ha provato a sistemare le cose con qualche cambio di posizione che hanno visto Kvicha Kvaratskhelia più centrale e le due mezzali, Cajuste e Gaetano, più vicino al Cholito Simeone. Sul tramonto del primo tempo, dopo un breve consulto all’On Field Review, è stato concesso al Napoli il rigore per pareggiare i conti. Dagli undici metri Matteo Politano non ha sbagliato e il Napoli potrà ricominciare il secondo tempo sicuramente più rinfrancato.

Calciomercato Napoli, gli azzurri sbloccano due acquisti

Nonostante la squadra sia impegnata allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A, la dirigenza partenopea resta comunque attiva sul mercato.

Prima del calcio d’inizio dovrebbe esserci stato lo scambio di documenti per la cessione in prestito di Alessandro Zanoli, proprio alla Salernitana. Il Napoli, però, ha bisogno di rinforzi per svoltare una stagione che resta complicatissima.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, il Napoli starebbe sbloccando l’acquisto di un centrocampista e di un difensore.

A centrocampo, dopo la definizione dell’arrivo di Traoré dal Bournemouth, il Napoli lavora anche all’acquisto di Barak dalla Fiorentina. La situazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore dopo che il Napoli ha aperto ad un prestito con obbligo di riscatto condizionato.

In difesa, invece, sempre secondo Di Marzio è corsa a due tra Nehuen Perez e Theate. Se il Napoli dovesse optare per un centrale di piede destro gli azzurri affonderebbero per il centrale dell’Udinese. Nel caso il Napoli volesse puntare su un centrale di piede sinistro, invece, la priorità sarebbe Theate del Rennes. La valutazione del club francese, si aggira attorno ai 20 milioni.

L’outsider per la difesa, invece, sarebbe Lilian Brassier del Brest che è seguito da vicino anche dal Milan. La valutazione per il classe ’97 si aggira attorno ai 12 milioni di euro.