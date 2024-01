Altro che Inter, frenata su Zielinski: possibile svolta per il Napoli

Il futuro di Piotr Zielinski è ancora un rebus da risolvere, importanti novità circa l’interesse dell’Inter e il rinnovo con il Napoli.

Il Napoli continua a lavorare in vista del derby con la Salernitana. La squadra di Walter Mazzarri si sta dividendo tra allenamenti a Castel Volturno e ritiro nell’hotel di Pozzuoli che da inizio settimana ospita gli azzurri, salvo qualche ora concessa nella giornata di oggi ai calciatori che hanno sfruttato il tempo a disposizione per restare insieme alle proprie famiglie. Intanto la società è sempre attenta alle dinamiche di calciomercato, tra possibili acquisti ed eventuali cessioni.

Marotta attende, il Napoli può sperare ancora nel rinnovo di Zielinski

Eppure non ci sono solo trattative con altri club da portare avanti. Già, perché il primo obiettivo del Napoli è, e deve essere, trattenere chi la maglia azzurra già la veste. La questione più spinosa è quella che riguarda Piotr Zielinski: il polacco ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e tra qualche settimana potrà già accordarsi con un nuovo club se non dovesse arrivare il prolungamento con i partenopei. Una delle formazioni particolarmente interessate al suo acquisto è l’Inter, con Beppe Marotta da sempre molto attento alle dinamiche riguardanti i calciatori a parametro zero, anche in virtù delle condizioni economiche non proprio floride della società nerazzurra. E in questo quadro Zielinski rappresenterebbe un’occasione più unica che rara.

Negli scorsi giorni l’accordo tra l’Inter e Piotr Zielinski sembrava ormai chiuso, eppure pare non sia propriamente così. Stando a quanto riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ci sarebbe da registrare una frenata sulla trattativa tra il polacco e i nerazzurri. O meglio, Zielinski piace e tanto all’Inter, ma la novità sta nel fatto che al momento non risultano accordi già presi tra le parti. Marotta, infatti, pare non sia intenzionato a interferire il tentativo di rinnovo tra il Napoli e Zielinski. Dunque, soltanto quando il polacco avrà confermato l’intenzione di non voler rinnovare il contratto con il club di De Laurentiis, l’Inter farà la sua mossa.

Una notizia che potrebbe aprire nuovi scenari per un accordo con Zielinski, anche se ogni giorno che passa l’impresa diventa sempre più complicata. Il Napoli ha espresso da tempo la volontà di voler continuare prolungare il contratto di Zielinski e lo stesso calciatore ha sempre dichiarato di sentirsi legato ai colori azzurri. In estate, tra l’altro, il polacco aveva rifiutato un’offerta faraonica dall’Arabia Saudita pur di restare all’ombra del Vesuvio. Dunque mai dire mai per il Napoli e un rinnovo che, forse, oggi sembra un po’ meno lontano.