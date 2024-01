Verso Napoli-Barcellona, altro infortunio per i balugrana: Xavi perde un top

Notizie da osservare in casa Napoli arrivano direttamente dal Barcellona. Infortunio nelle fila dei granata, a un passo dall’incontro di Champions.

Si appresta a tornare in campo dopo l’ennesima sconfitta in campionato il Napoli, che ora deve assolutamente lasciarsi alle spalle i fantasmi di Torino. Il tutto, in vista di una settimana da brividi nonché da urlo, che vedrà i partenopei impegnati contro la Salernitana nel più consueto derby campano. La sfida, prevista sabato 13 al Maradona, sarà dunque susseguita dall’impegno in Supercoppa italiana già presente sui calendari azzurri, che sperano di poter battere la Fiorentina per giocarsi la finale del torneo. Sono quindi proprio queste le partite con la quale il Napoli potrà tentare di recuperare il morale ormai perso, anche in vista dell’infittirsi del calendario nonché del ritorno della Champions League previsto tra un mese. E proprio in vista del doppio confronto con il Barcellona, ecco arrivare all’ombra del Vesuvio alcune news inerenti ai blaugrana.

Si fa male Raphina, le ultime verso Napoli-Barcellona

Arriva un nuovo e pesante stop per Xavi, che nel corso della sfida odierna ha perso per infortunio Raphinha. In particolare, il Barcellona è stato quest’oggi impegnato in quel di Riyahd per la semifinale di Supercoppa di Spagna contro l’Osasuna, trionfando per 2-0 e accedendo alla finalissima che vedrà proprio i balugrana giocarsela con il Real Madrid. La sfida è stata però caratterizzata da un particolare avvenimento nel corso della prima frazione, che ha visto appunto la compagine catalana perdere una figura importante come il brasiliano Raphinha.

Dopo un dribbling sulla fascia infatti, l’ex Leeds è caduto al suolo dopo uno scontro avuto con due giocatori attorno al 37° minuto, rialzandosi però nell’immediato e continuando la sua corsa. Nei pressi del 42° però, l’ala si è di nuovo gettata sul terreno verde toccandosi il ginocchio, permettendo così l’intervento dei sanitari. Questi ultimi ne hanno però massaggiato la coscia, suggerendo poco dopo a mister Xavi si effettuare un cambio. Al posto di Raphinha, quindi, dentro Lamine Yamal.

Raphinha out, l’entità dell’infortunio

Non è ancora chiara l’entità dell’infortunio patito da Raphinha, anche a causa del linguaggio del corpo del brasiliano. Quest’ultimo si è infatti accasciato a terra toccandosi il ginocchio, sebbene sia stato poi massaggiato dai fisioterapisti alla coscia ed uscendo poi dal campo sulle sue gambe. Restano però numerosi dubbi sull’esterno d’attacco blaugrana, ora in dubbio anche per Napoli-Barcellona previsto il prossimo 21 febbraio. Seguiranno aggiornamenti in seguito agli esami strumentali che svolgerà proprio Raphinha.