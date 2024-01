Ufficiale, oltre a Dragusin salta un altro difensore: su chi sta puntando il Napoli

Il calciomercato invernale sta entrando nel vivo, per il Napoli sfuma un altro nome in difesa: restano tre piste in piedi.

Sono giorni frenetici per quanto riguarda il Napoli. La squadra di Walter Mazzarri continua a lavorare provando a trovare la giusta concentrazione in ritiro, seppur oggi sia stato concesso un giorno con i familiari per i giocatori. Intanto la società è pienamente impegnata nella ricerca dei giusti rinforzi in sede di calciomercato.

Junior Hamed Traorè si sta avvicinando a grandi passi alla maglia azzurra, mentre Lazar Samardzic appare più lontano anche a causa dell’inserimento della Juventus. Eppure il focus principale della dirigenza è proiettato sulla ricerca di un nuovo difensore. Radu Dragusin nelle scorse ore è stato ufficializzato come nuovo acquisto del Tottenham, che l’ha prelevato dal Genoa per ben 30 milioni di euro più il prestito di Spence.

Mercato Napoli, salta anche Dier che va al Bayern Monaco

Un’offerta molto alta che è servita anche ad allontanare il Bayern Monaco, che pure aveva provato l’affondo per il centrale rumeno. E proprio i bavaresi – dopo aver fallito l’acquisto di Dragusin – hanno appena ufficializzato un altro acquisto in difesa. Si tratta di Eric Dier che proprio dagli Spurs si è accasato al Bayern Monaco. Dier era stato accostato anche al Napoli negli scorsi giorni, ma a questo punto anche il suo nome si può depennare definitivamente dalla lista di Meluso e Micheli.

A questo punto gli uomini mercato del club partenopeo devono spostare le proprie mire su altri obiettivi. La lista al momento comprende tre difensori che conoscono bene il campionato di Serie A. Il calciatore che piace di più è decisamente Nahuen Perez, centrale dell’Udinese con il quale prosegue la trattativa. Va però detto che i friulani avrebbero espresso l’intenzione trattenere l’argentino fino al termine della stagione. Ecco che allora Meluso e Micheli – riporta Sky Sport – stanno intensificando i contatti per altri due difensori.

Chi arriva in difesa? I nomi cercati dal Napoli

Il primo è Martinez Quarta, anche lui argentino, ma in forza alla Fiorentina. La trattativa non è affatto semplice, anche perché Quarta è un punto fermo della difesa di Italiano ed è complicato pensare che i viola possano cederlo per rinforzare una diretta concorrente nella rincorsa al quarto posto, proprio nell’anno in cui la Fiorentina è diventata una rivale credibile per la qualificazione alla Champions League. Altro nome in lista è quello di Arthur Theate, belga con un passato al Bologna e oggi di proprietà del Rennes. Nei prossimi giorni il Napoli potrebbe decidere di tentare l’affondo per uno dei nomi citati oppure puntare su un profilo ancora rimasto segreto.