Agenti già in città, si chiude l’affare: colpo Napoli

Sembrerebbe aver ormai dato via alla propria full-immersion verso il nuovo colpo il Napoli. Le ultime news dopo il nulla di fatto per Samardzic.

Sulla falsa riga di quanto accaduto in estate per Gabri Veiga, il Napoli ha incredibilmente visto saltare un colpo a centrocampo che sembrava ormai cosa fatta. Dopo interminabili settimane a trattare con l’Udinese per Samardzic infatti, il serbo è clamorosamente sgusciato via dalle grinfie azzurre apparendo ora in ottica Juventus per giugno. Le prime voci narrano quindi di termini rinegoziati nuovamente dal padre del calciatore come motivo del cambio rotta, nonché di un Napoli tempestivamente scagliatosi sul mercato alla ricerca di una nuova mezzala offensiva. Sondati quindi Barak e Traore nel primo pomeriggio, con quest’ultimo apparso sin da subito in vantaggio sul centrocampista della Fiorentina. Le ultime di mercato sull’ivoriano parlano infatti chiaro.

Hamed Traore, il Napoli fa sul serio

Dopo l’incredibile cambio di programma vissuto fronte Samardzic, il Napoli ha sin da subito sondato i primi e nuovi profili per sopperire al mancato arrivo del serbo nonché alla cessione ormai avvenuta di Elmas. Oltre a Barak, cui nome ha però perso pian piano quota, è salito alla ribalta quello di Hamed Junior Traore, ex centrocampista di Empoli e Sassuolo da un anno e mezzo di proprietà del Bournemouth.

Proprio in maglia rossonera però, l’ivoriano non è riuscito a dimostrare la stessa qualità portata sui terreni da gioco italiani, finendo sul mercato ed attirando difatti il Napoli. Gli azzurri sono infatti apparsi attratti dal calciatore già sondato in passato, nonostante alcune difficoltà fisiche lo abbiano tenuto lontano dai campi per due mesi. In Premier Traore gioca poco, e l’apertura del Bournemouth per un prestito secco di 18 mesi, con eventuali dialoghi per il riscatto in seguito, fa parecchio gola al Napoli, come rivelato da TMW.

Traore-Napoli, chiusura ad un passo

E dunque che colpo Traore sia in quel di Napoli, dove lo scenario Barak è stato allontanato dalle ultime voci di mercato rilasciate da TuttoMercatoWeb. Il forum, in una delle sue ultime uscite, ha infatti narrato di possibile arrivo in serata per gli agenti del calciatore all’ombra del Vesuvio. Tutte le parti implicate in trattativa sarebbero ansiose di concludere l’operazione, con l’entourage del centrocampista ivoriano pronto a volare nella città partenopea dopo aver chiuso il trasferimento di Dragusin al Tottenham. A Napoli si spera dunque nella buona riuscita almeno di tale trattativa, su cui arriveranno sicuramente ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.