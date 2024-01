Nome nuovo per il centrocampo del Napoli, arriva dalla Premier League! Altro duello con la Juve

Continua il duello Napoli-Juventus sul mercato. Un nuovo centrocampista, dopo Lazar Samardzic, sarebbe conteso fra le due squadre.

Una giornata all’insegna della vecchia rivalità fra Napoli e Juventus quella vissuta quest’oggi. Dopo numerose settimane di trattativa per Lazar Samardzic infatti, gli azzurri sarebbero stati beffati in pieno proprio dai bianconeri, inseritisi in corsa per il giocatore facendone saltare la trattativa ai partenopei. De Laurentiis, Meluso e Micheli hanno dunque virato su nuovi profili per sopperire a tale sgarbo, partendo da Barak e culminando con Hamed Traore. A questi due sarebbe però stato accostato un nuovo nome proveniente dalla Premier League, in grado di nascondere però un’ennesima sorpresa negativa per gli azzurri. Oltre al Napoli, infatti, sul centrocampista in questione vi sarebbe anche la Juventus.

Napoli vs Juventus, duello per Mangala

Non solo una mezzala offensiva per sopperire alla cessione di Elmas. Sul mercato, il Napoli sarà chiamato ad adoperarsi anche per portare all’ombra del Vesuvio un nuovo mediano che possa far sentire meno l’assenza di Anguissa. Ecco dunque spuntare sui taccuini partenopei il nome di Orel Mangala, centrocampista classe 1998 attualmente in forza al Nottingham Forest. Il belga ha infatti scalato le quotazioni in casa azzurra arrivando addirittura a superare Soumare, per lunghi tratti delle ultime settimane accostato proprio al Napoli.

In particolare, il mediano ha avuto modo di farsi notare in Premier League grazie al suo spirito fisico nonché alle sue doti di impostatore nonostante la bassa statura, portata dall’altezza di 1.78m . A riportare quindi di tale scenario, Gianluca Di Marzio, in grado però di rivelare anche una brutta sorpresa per i Campioni d’Italia. Su Mangala sarebbe infatti finita anche la Juventus, ancora alla ricerca di un centrocampista che possa rafforzare il reparto bianconero. Si prospetta dunque ancora un duello Giuntoli vs Meluso dopo quanto apparso in ottica Samardzic, sebbene i due scenari appaiano diversi sia a causa dei costi dell’operazione che delle caratteristiche dei due calciatori.

Napoli su Mangala, le statistiche e il prezzo

Come detto in precedenza, Magala ha avuto ampiamente modo di farsi vedere fin qui in Premier League. Nella sua seconda stagione al Nottingham Forest sono infatti ben 18 le presenze totalizzate in campionato, condite da un gol e da tante tante sufficienze. Il tutto hanno quindi portato il calciatore al divenire un convocato fisso della Nazionale belga, nonché interesse di mercato sia per il Napoli che per la Juventus. Se le due compagini vorranno però portare con se il calciatore, dovranno partire da una base d’asta di circa 20 milioni, ovvero l’attuale valore di mercato di Malanga.