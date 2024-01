Napoli-Salernitana, tifosi sorpresi: accadrà al Maradona

Fra ritiro e allenamenti si corre verso il derby contro la Salernitana, in un clima non certo idilliaco in quel di Napoli. Nel frattempo, sorprendono le ultime news sul Maradona.

Rappresenterà senz’altro un monito di riscatto per la SSC Napoli il match contro la Salernitana, previsto al Maradona alle ore 15.00 di sabato 13 gennaio. Un “ora o mai più” quello ad oggi impresso nelle menti dei calciatori azzurri in vista del derby, nella quale i partenopei dovranno obbligatoriamente trionfare sia per schiodarsi dal 9° posto in classifica che per presentarsi al meglio all’imminente impegno in Supercoppa. Da capire dunque in seguito al calcio d’inizio se il ritiro degli scorsi giorni avrà fatto il suo dovere, con il Napoli sorpreso però già da oggi da ciò che si prospetta accadere al Maradona nei pressi del calcio d’inizio della sfida.

Napoli-Salernitana, la situazione biglietti

Non accenna a diminuire in casa Napoli il momento critico ormai affrontato da inizio stagione. Gli azzurri sono infatti crollati sotto ogni punto di vista, partendo dalle prestazioni maturate sul campo fino a culminare in scellerate scelte dirigenziali sul mercato. Il derby contro la Salernitana però si avvicina, e sia la squadra che la città sono pronti a dare del filo da torcere ai granata. A supporto dei partenopei, quindi, anche i tifosi, protagonisti assoluti degli ultimi dati in termini di biglietti.

Qualche ora fa è infatti partita ufficialmente la vendita libera dei tagliandi per la sfida, con i dati riportati da Ticketone che hanno sorpreso alquanto l’ambiente. A due giorni dall’incontro si è infatti alquanto lontani dal sold-out divenuto consuetudine la scorsa annata, ma come al solito i due anelli delle curve sono esauriti, con gli altri seggiolini dello stadio occupati per la maggiore. Di seguito, quindi, la situazione dei biglietti disponibili ad appena 2 giorni dal calcio d’inizio della sfida:

Curva A inferiore : disponibilità media per biglietti a partire da 20€;

: disponibilità media per biglietti a partire da 20€; Curva B inferiore : disponibilità bassa per biglietti a partire da 20€;

: disponibilità bassa per biglietti a partire da 20€; Distinti inferiori : disponibilità bassa per biglietti a partire da 45€;

: disponibilità bassa per biglietti a partire da 45€; Distinti Superiori : disponibilità bassa per biglietti a partire da 60€;

: disponibilità bassa per biglietti a partire da 60€; Tribuna Nisida : disponibilità bassa per biglietti a partire da 75€;

: disponibilità bassa per biglietti a partire da 75€; Tribuna Posillipo: disponibilità media per biglietti a partire da 100€.

In vendita da qualche ora, quindi, anche i tagliandi per il settore ospiti, messi a disposizione per i soli tifosi della Salernitana non residenti a Salerno o in provincia. La disponibilità ad oggi è alta e il prezzo è di 45€. Da segnalare quindi una particolare situazione all’interno dei due anelli superiori delle curve, in cui su Ticketone appaiono sporadicamente una manciata di biglietti con la dicitura “ultimi posti“. A tutti i tifosi interessati consigliamo quindi di monitorare il sito sopracitato.