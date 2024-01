Napoli, ora è ufficiale: la data e i biglietti per il match

Arriva l’ufficialità in casa Napoli, in grado di informare tutti i tifosi. La data del match e il modo più semplice per accedere ai biglietti.

In quel di Napoli si è finalmente tornati a sorridere in ottica Basket, grazie alla magica Gevi che ha fin qui condotto un percorso straordinario in Serie A1 o LBA. Dopo il ritorno nella principale Lega italiana e le due stagioni passate a lottare per la salvezza, la compagine campana ha infatti vissuto una vera e propria svolta personale nel corso dell’annata 23/24, che ha portato Napoli nella parte superiore della classifica fino al termine del girone d’andata. Dopo le prima 15 gare infatti, gli azzurri sono riusciti a piazzarsi al 7° posto (dopo aver toccato a lungo gradini più alti) qualificandosi dunque alle Final Eight di Coppa Italia. Un traguardo stupendo, che da qualche ora si è arricchito con tutte le informazioni fondamentali da dare ai tifosi.

Coppa Italia Basket, quando e dove vedere in TV il Napoli Basket

Come detto in precedenza, il Napoli Basket è riuscito a qualificarsi alle Final Eight di Coppa Italia per la prima volta dal 2006, incontrando però sulla propria strada un tortuoso ostacolo. A causa di alcuni scontri diretti a sfavore, gli azzurri si sono infatti trovati al 7° posto al termine del girone d’andata di LBA nonostante i pari punti con Reggiana, Trento e Milano, risultando dunque essere gli sfidanti del Brescia, 2° in classifica e vincitore della scorsa edizione della Coppa Italia.

Un incontro di certo non da poco, che ora gode anche di un’ufficiale tabella di marcia sia dal punto di vista della data che della copertura televisiva. Il quarto di finale tra Napoli Basket e Brescia si giocherà infatti al PalaOlimpico di Torino alle ore 20.45 di giovedì 15 febbraio. La sfida sarà quindi trasmessa su DAZN ed EuroSport1, ma anche in chiaro su DMAX (canale 52 del digitale terrestre). Spuntano quindi ulteriori aggiornamenti anche per i tifosi desiderosi di seguire la compagine partenopea nella trasferta di Torino, nella speranza che quest’ultima duri ben più di una singola gara. Partita infatti da qualche ora la vendita libera dei biglietti.

Brescia-Napoli Basket, dove acquistare i biglietti

Come tutte le gare delle Final Eight di Coppa Italia 23/24, Brescia-Napoli si svolgerà all’interno delle mura del PalaOlimpico di Torino. Dal 10 gennaio è dunque partita la vendita libera per i tagliandi delle sfide, divisa per giorni e non per singoli incontri. Coloro che vorranno infatti seguire la sfida fra Napoli e Brescia hanno ora ben due opzioni d’acquisto, disponibili tutt’oggi in quel di Vivaticket.

Opzione 1, “abbonamento” 15/02

Trattasi di un abbonamento che permetterà ai possessori di entrare all’interno del palazzetto di Torino per l’intera durata della giornata, potendo quindi assistere anche alla sfida tra Virtus Bologna e Reggiana oltre che a quella fra Napoli e Brescia. Di seguito i tagliandi, e i relativi costi, ancora disponibili:

Tribuna Centrale Fronte : 37€;

: 37€; Tribuna Centrale Retro : 24€;

: 24€; Tribuna Laterale : 14€;

: 14€; Gradinata : 10€;

: 10€; Courtside: 127€.

Opzione 2, “abbonamento” 14+15/02

Tale opzione permetterà invece ai possessori di biglietto di entrare all’interno del PalaOlimpico sia il 14 che il 15 febbraio, potendo quindi assistere a tutte e 4 le sfide previste per i quarti di finali. Di seguito i tagliandi, e i relativi costi, ancora disponibili:

Tribuna Centrale Fronte : 72€;

: 72€; Tribuna Centrale Retro : 37€;

: 37€; Tribuna Laterale : 22€;

: 22€; Gradinata : 14€;

: 14€; Courtside: 210€.

Già disponibili quindi su Vivaticket anche i biglietti per le giornate del 16, 17 e 18 febbraio, cui partecipazione del Napoli non è ovviamente ancora decisa. Tutto dipenderà infatti dal risultato dell’incontro con il Brescia, anche se i tagliandi per i giorni più caldi della Coppa (semifinali e finale) stanno già andando a ruba.