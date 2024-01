“Doppia trattativa con il Napoli”, dall’Udinese confermano: ultim’ora su Samardzic e Perez

Ancora voci sponda Napoli-Udinese, con le parole di Balzaretti in grado di colpire i tifosi azzurri. Gi aggiornamenti sui casi Samardzic e Nehuen Perez.

Si parla ancora di mercato in casa Napoli, dove due piste in particolare hanno visto gli azzurri trattare con l’Udinese. Fra De Laurentiis e Pozzo vi è infatti nato un doppio dialogo con protagonisti Nehuen Perez e Lazar Samardzic, accostati al club partenopeo nelle ultime settimane. Tale scenario ha però vissuto nelle ultime ore un vero e proprio ribaltone, portato dal nulla di fatto per il centrocampista serbo ma anche dalle continue indiscrezioni fuori uscite invece sul centrale argentino. A tal proposito, ecco dunque intervenire Federico Balzaretti, attuale Dt dell’Udinese, intervistato in quel di SkySport.

Samardzic al Napoli, le parole di Balzaretti

Ha avuto alquanto modo di aggiornare gli appassionati sul mercato dell’Udinese Federico Balzaretti, intervenendo sulle due trattative più calde in ottica friulana delle ultime settimane. Entrambe con il Napoli, ovviamente, con il Dt che ha così spiegato la situazione inerente a Lazar Samardzic. In particolare, l’ex calciatore di Roma e Palermo ha voluto aggiungere dettagli alle vicende odierne, rivelando quanto di vero ci sia in merito all’interesse Juventus per il calciatore nonché sulla trattativa avvenuta per giorni e giorni con la squadra azzurra.

“Samardzic? È vero che ci sono stati contatti con il Napoli, i due presidenti si sono parlati ma non c’è l’imminenza per una chiusura della trattativa. Il calciatore oggi si è allenato benissimo ed è a disposizione“, ha dunque risposto sin da subito Balzaretti, evidenziando la lunga caratura dei dialoghi avuti fra i De Laurentiis e Pozzo senza che però giungesse la fantomatica intesa. “Juventus? Il ragazzo è stimato, anche da club di Premier League“, le parole invece inerenti ai bianconeri, che non smentiscono nulla ma che allo stesso tempo confermano ben poco.

Nehuen Perez-Napoli, cosa c’è di vero

I dialoghi Pozzo-De Laurentiis potrebbero aver però portato il Napoli sulle tracce di un altro calciatore dell’Udinese. Trattasi di Nehuen Perez, accostato agli azzurri una volta sfumato definitivamente l’affare Dragusin. Una pista, questa, che con il tempo potrebbe dunque assumere sempre più consensi, dato che lo stesso procuratore del calciatore argentino ha rivelato che il difensore gradirebbe la destinazione partenopea. Queste, però, le parole sul caso da parte di Balzaretti.

“Nehuen Perez al Napoli? Sì, ha chiesto informazioni ma noi vogliamo tenerlo“, quanto detto dal Dt, prima di concludere con un’aggiunta. “Abbiamo anche l’infortunio di Bijol e Perez ha una certa leadership all’interno dello spogliatoio, per cui vogliamo tenerlo“, tali dichiarazioni non fanno di certo piacere al Napoli, non intenzionato però ad arrendersi in una lotta che si prospetta agguerrita fino all’ultimo secondo.