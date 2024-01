Verso Napoli-Salernitana, novità dall’infermeria: “Rientro più vicino”

Si avvicina sempre di più il derby campano tra Napoli e Salernitana. Le ultime sugli infortunati in vista del match.

C’è chi tra i social ha già definito il prossimo match del Napoli uno scontro salvezza. La squadra di Mazzarri, infatti, sfiderà la Salernitana di Filippo Inzaghi che attualmente occupa l’ultimo posto in classifica. Il Napoli, invece, è solamente nono e sta deludendo ogni attesa di inizio campionato. Gli azzurri non riescono ad esprimersi su livelli buoni per poter competere nelle zone alte della classifica e contro il Torino è arrivata l’ennesima sconfitta. Il match contro i granata rappresentava un’occasione d’oro per il Napoli dato che Fiorentina, Bologna e Roma si erano fermate in campionato. Il Napoli con un solo balzo poteva riportarsi al sesto posto a meno 2 dalla zona Champions League.

Gli azzurri, ora, sono in ritiro all’Hotel Serapide nella speranza che il gruppo riesca a farsi forza in vista del prossimo delicato impegno. Gli azzurri, infatti, contro il Torino sono stati contestati dai tifosi azzurri nel corso del match con un lancio di fumogeni.

Napoli-Salernitana, le ultime sui granata

Il Napoli giocherà il prossimo 14 gennaio allo Stadio Maradona contro la Salernitana ultima in classifica. All’andata finì 2-0, ma per quanto precario era comunque un Napoli migliore di quello attuale.

In casa Napoli, dunque, c’è un po’ di apprensione, ma lo stesso lo si può dire della Salernitana.

I granata, infatti, sono in totale emergenza a centrocampo. Filippo Inzaghi, quindi, potrebbe essere costretto a dover fare a meno di diversi uomini in vista del derby contro il Napoli.

Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, le due assenza certe sono quelle di Coulibaly, impegnato in Coppa d’Africa e di Maggiore squalificato contro la Juventus nell’ultimo turno di Serie A.

Inzaghi, poi, dovrà valutare anche altri tre giocatori. Emil Bohinen, accostato al Napoli nei mesi scorsi, sta lavorando ancora a parte, ma punta a stringere i tempi e presentarsi pronto alla sfida contro il Napoli. L’altro profilo da valutare è Martegani che dovrebbe essersi ripreso dall’influenza degli ultimi giorni e in questo momento è l’unico centrocampista arruolabile insieme a Legowski.

Inzaghi, poi, è in pensiero anche per Kastanos. Le sue condizioni sono in ripresa, ma Inzaghi potrebbe sacrificarlo contro il Napoli per averlo al meglio nella sfida salvezza contro il Genoa di settimana prossima.