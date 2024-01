“Sono pronto per il Napoli”, il tecnico si offre a De Laurentiis: avete sentito?

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Il tecnico si offre a De Laurentiis: avete sentito?

Continua la stagione complicata del Napoli. Gli azzurri sono usciti sconfitti per 3-0 anche dalla sfida contro il Torino allo Stadio Olimpico. Una debacle, l’ennesima di questa stagione, che si è consumata meritatamente in terra granata. I tifosi hanno contestato pesantemente la squadra nel corso del match anche con un lancio di fumogeni che ha costretto l’arbitro a sospendere il match.

La stagione azzurra è iniziata male che Rudi Garcìa alla guida e sta proseguendo peggio con Walter Mazzarri. Dopo il cambio in panchina, infatti, ci si aspettava la risalita del Napoli, invece gli azzurri sono crollati ancora una volta a picco.

Walter Mazzarri è arrivato a Napoli in qualità di traghettatore. Pur di tornare sulla panchina dei campioni d’Italia, il tecnico di San Vincenzo ha accettato un contratto di 7 mesi ad uno stipendio ridotto.

L’idea di Aurelio De Laurentiis, quindi, è quella di iniziare un nuovo ciclo dalla prossima estate, ma le prime buone uscite del Napoli targato Mazzarri avevano fatto pensare anche ad una sua permanenza. Ora, questo, risulta impossibile alla luce dei risultati ottenuti.

Il Napoli, quindi. è alla ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione e tra i tanti, uno si è offerto ad Aurelio De Laurentiis.

Si tratta di Fabio Cannavaro, che già prima dell’arrivo di Mazzarri era stato accostato ai partenopei come possibile successore di Garcìa.

L’ex campione del mondo, ora, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove ha parlato della possibilità di sedere sulla panchina azzurra in futuro.

Di seguito quanto evidenziato:

Perché non profeta in patria nella sua Napoli?

“Sarebbe anche ora, eh! Mi pare il caso, io sono pronto. Ma a decidere è il presidente e, onestamente, non mi sono arrivati messaggi in tal senso. L’unico contatto reale, concreto, è stato con i turchi del Besiktas. Alla fine però, proprio qualche giorno fa, hanno optato per Fernando Santos, l’ex ct del Portogallo. Al Napoli la situazione è molto difficile: il dopo Spalletti, tecnico straordinariamente meticoloso, non ha funzionato. E sono pesate anche le ulteriori partenze di Kim e Giuntoli. Ventidue punti in meno rispetto a un anno fa sono un’enomità, i tifosi rabbiosi…”.