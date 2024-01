Mercato Napoli, telenovela Samardzic: c’è una nuova strategia

Il Napoli continua a lavorare per portare Lazar Samardzic a Napoli. Gli azzurri hanno un obiettivo per chiudere l’affare.

Il nome di Lazar Samardzic è ormai in orbita Napoli da diverse settimane. La pista che porterebbe il centrocampista tedesco naturalizzato serbo all’ombra del Vesuvio è stata aperta da Eljif Elmas. Il centrocampista macedone, infatti, ha chiesto maggior spazio in questa stagione dopo che nell’anno dello scudetto è stato fondamentale per Luciano Spalletti. Sia Rudi Garcìa che Walter Mazzarri, però, è riuscito a dargli quella continuità che forse avrebbe meritato per quanto fatto vedere in campo. L’ex numero 7 azzurro, quindi, è stato ceduto al Red Bull Lipsia per 20 milioni più 5 di bonus.

Una cifra importante quella incassata dal Napoli che, però, punta subito a reinvestirla per trovare il sostituto ideale. La scelta degli azzurri è ricaduta su Lazar Samardzic che soprattutto nella passata stagione aveva attirato le attenzioni dei top club italiani e europei. Il passaggio all’Inter in estate è sfumato per le commissioni con l’agente quando il giocatore era già a Milano in attesa di svolgere le visite mediche. Anche le trattative con il Napoli stanno andando per le lunghe creando così una vera e propria telenovela invernale.

Samardzic-Napoli, nuova strategia degli azzurri

In un centrocampo privo di Eljif Elmas e Frank Anguissa per la Coppa d’Africa, il Napoli ha necessariamente bisogno di un nuovo centrocampista al più presto. Mazzarri, infatti, ha gli uomini contati a centrocampo e c’è necessità di forze fresche per provare anche a svoltare la stagione.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe già un accordo di massima con l’Udinese per portare Samardzic al Maradona per 25 milioni di euro bonus compresi.

A frenare l’affare è ancora una volta l’entourage del giocatore. Il padre-agente è arrivato ieri in Italia per discutere dell’offerta azzurra. La quadra, sempre secondo la Gazzetta, non è ancora stata trovata, ma il Napoli è pronto ad accelerare per regalare a Mazzarri il nuovo colpo già per il derby contro la Salernitana e permettergli di integrarsi in vista della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Un piano sicuramente inedito, rispetto alla tabella di marcia prevista inizialmente per l’arrivo del calciatore in azzurro.

Secondo “Il Mattino“, invece, il Napoli avrebbe aperto un doppio canale con l’Udinese per strappare ai friulani anche Nehuen Perez, difensore ex Atletico Madrid. Il doppio colpo dai bianconeri potrebbe sbloccarsi per una cifra attorno ai 40 milioni di euro complessivi. Anche per Nehuen Perez, però, non procede tutto liscio a causa di una clausola di recompra a favore dell’Atletico Madrid.