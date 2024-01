Formazioni Napoli-Salernitana, Mazzarri pronto a sorprendere: mossa mai vista prima

Walter Mazzarri ha pronta la mossa per risollevare il Napoli. Il cambio può arrivare già contro la Salernitana.

Il Napoli sta vivendo una delle stagioni peggiori degli ultimi anni. I campioni d’Italia che hanno dominato in lungo e in largo nella passata stagione non esistono più. La squadra che ha trionfato lo scorso anno è scomparsa con la stessa velocità con cui si è presentata. Restano i ricordi indimenticabili di quello che è stato e della “gioia infinita” che Spalletti e la squadra hanno regalato ad un intero popolo.

Il Napoli, quest’anno, invece, non è praticamente mai sceso in campo. L’apporto di Rudi Garcìa è stato nullo e Walter Mazzarri, suo successore, non sta riuscendo a fare meglio. Gli azzurri si ritrovano, infatti, in nona posizione sempre più giù in classifica e pare non abbiano le forze per risollevarsi.

Mazzarri ci crede, pronta una mossa contro la Salernitana

Nell’ultimo match di Serie A è arrivata l’ennesima sconfitta della stagione azzurra. Il Napoli è uscito sconfitto per 3-0 dallo Stadio Olimpico Grande Torino ed è iniziata la contestazione da parte dei tifosi.

In vista del match contro la Salernitana, la squadra è stata mandata in ritiro e Mazzarri ha avuto modo di pensare ad una mossa per provare a far risalire il Napoli in classifica.

Secondo quanto riportato da “Il Mattino“, il tecnico starebbe pensando ad un cambio in vista del match contro la Salernitana. Il tecnico di San Vincenzo, infatti, sarebbe pronto a dare le chiavi dell’attacco a Giovanni Simeone. Il Cholito ha visto raramente il campo quest’anno e non ha avuto modo di ripetere quanto di buono fatto nella passata stagione.

Il suo possibile debutto stagione potrebbe portare imprevedibilità all’attacco azzurro, oltre che maggiore intraprendenza e movimenti da vero numero 9 come Victor Osimhen.