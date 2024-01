Dalla Georgia commentano l’attacco di Osimhen: la reazione è da non perdere – FOTO

In casa Napoli tiene banco la bufera social tra Victor Osimhen e l’agente di Kvicha Kvaratskhelia: le reazione dalla Georgia.

Non c’è pace per il Napoli in questa stagione. Gli azzurri stanno deludendo oltremodo in campionato occupando la nona posizione in classifica e l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League è sempre più lontano. Il confronto con la passata stagione è impietoso. Gli azzurri hanno ben 22 punti in meno rispetto allo scorso anno e distano addirittura 20 punti dall’Inter sempre più capolista.

La stagione del Napoli è stata tormentata già dall’estate. Prima la lunga trattativa poi saltata per Gabri Veiga, poi la querelle sul rinnovo di Kvaratskhelia e il ritardo per quello poi arrivato di Victor Osimhen. Nel mezzo, l’approdo burrascoso di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale con la polemica per un indennizzo tra la Federazione e Aurelio De Laurentiis. A stagione iniziata, poi, il Napoli ha dovuto fare i conti con dei risultati pessimi, un legame mai nato tra la squadra e Rudi Garcìa che ha portato a diverse polemiche da parte dei giocatori nei confronti del tecnico e la sfuriata di Victor Osimhen dopo l’episodio del video TikTok pubblicato dal Napoli sul proprio canale ufficiale.

Ora in casa Napoli, esplode un nuovo caso che rischia di far scoppiare l’intero spogliatoio. I due protagonisti sono Victor Osimhen e l’agente di Kvicha Kvaratskhelia.

Attacco di Osimhen all’agente di Kvaratskhelia: le reazioni dalla Georgia

Nella giornata di ieri, Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, ha rilasciato una lunga intervista ai media georgiani. Il procuratore del numero 77 azzurro ha parlato anche del futuro di Kvaratskhelia facendo un paragone proprio con il nigeriano.

Secondo Jugeli, questa sarà l’ultima stagione di Victor Osimhen all’ombra del Vesuvio, prima di volare in Arabia Saudita per questioni economiche. L’agente, poi, ha spiegato che una scelta del genere Kvaratskhelia non la prenderebbe mai perchè ha altri obiettivi oltre all’arricchirsi.

Le parole di Jugeli, non sono piaciute particolarmente a Victor Osimhen che ha attaccato pesantemente l’agente del compagno di squadra definendolo un “rifiuto umano”.

L’attacco frontale di Osimhen è arrivato anche in Georgia dove ci sono state diverse reazioni amareggiate soprattutto se si pensa che Osimhen e Kvaratskhelia, fino a pochi mesi fa hanno composto una delle coppie d’attacco più forti d’Europa.

Di seguito quanto pubblicato sul proprio profilo “X”, da due famosi giornalisti georgiani:

La bellissima fiaba dell'anno scorso si è trasformata in un film horror. Non aggiungi benzina al fuoco. straziante e triste, non posso dire altro. — Dachi Tsurtsumia 🇬🇪 (@dtsgtr2) January 10, 2024

Se c’è qualcuno che vuole essere uno dei centinaia a Madrid, Manchester o Londra, può andarsene subito. Se c’è qualcuno che non riesce ad apprezzare l’amore che riceve dai napoletani, ovviamente, non c’è il suo posto in questa città. Amo moltissimo il calcio, è la mia passione ma… — Kakha Dgebuadze (@ka_dge) January 10, 2024

Le due stelle del Napoli, ora, non hanno nemmeno la possibilità di confrontarsi di persona dato che Osimhen è via per la Coppa d’Africa. Questa situazione, dopo anche le parole di Calenda, agente di Osimhen, rischia di complicare ulteriormente la situazione all’interno dello spogliatoio azzurro.