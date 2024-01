Conte al Napoli, De Laurentiis fa all-in: le cifre del rilancio sono super

Il Napoli rilancia per Antonio Conte nella prossima stagione. Offerta da capogiro per il tecnico salentino da parte di De Laurentiis.

Il futuro del Napoli è sempre più avvolto nella nebbia. I campioni d’Italia, in questo momento, sono una squadra allo sbando totale. Gli azzurri non riescono a giocare sui livelli che gli competono e il percorso in campionato è sempre più negativo. Nell’ultimo match di Serie A il Napoli è uscito sconfitto per 3-0 dallo Stadio Olimpico Grande Torino al termine del match contro i granata. Una pessima prestazione quella messa in campo dagli azzurri che hanno meritato ampiamente la sconfitta.

I tifosi azzurri non ci stanno e la contestazione è iniziata già nel corso dei 90 minuti di gioco. Dopo la rete del 3-0 siglata da Alessandro Buongiorno è iniziato il lancio di fumogeni verso il terreno di gioco. L’arbitro è stato costretto a sospendere il match per qualche minuto con Pierluigi Gollini che è andato personalmente a rimuovere i fumogeni.

Una situazione complicatissima che dopo la sfuriata di questa mattina da parte di Victor Osimhen contro l’agente di Kvicha Kvaratskhelia, rischia di peggiorare ulteriormente. Dopo che Mamuka Jugeli ha dichiarato come il nigeriano si trasferirà in Arabia Saudita per questioni economiche, mentre Kvaratskhelia non lo farebbe mai, la risposta del bomber azzurro è stata durissima. Questo rischia di intaccare il rapporto tra le due stelle azzurre e conseguentemente l’ambiente all’interno di uno spogliatoio che assomiglia sempre più ad una polveriera.

Conte-Napoli, rilancio da urlo di De Laurentiis

Il Napoli è una squadra senza controllo. Gli azzurri sono in caduta libera e sembra che non ci sia la possibilità di poter ritornare sulla retta via. In casa Napoli servirebbe un uomo in grado di riappacificare l’ambiente e di unire lo spogliatoio verso un obiettivo comune.

Sembra che Aurelio De Laurentiis abbia individuato il profilo adeguato e si tratta di Antonio Conte. L’ex tecnico di Inter e Juventus, infatti, è il sogno del patron azzurro come nuovo allenatore del Napoli a partire dalla prossima stagione.

I primi contatti sono arrivati già lo scorso novembre, quando Conte ha gentilmente declinato l’offerta perchè non interessato a subentrare a stagione in corso.

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna di Libero, però, pare che Aurelio De Laurentiis sia tornato alla carica con un’offerta monstre per convincere Conte a scegliere Napoli la prossima estate.

Il patron azzurro avrebbe messo sul tavolo un contratto triennale da 8 milioni di euro l’anno. Un grandissimo sforzo per le casse societarie, ma Conte ha scelto di aspettare altri club e poi prendere una decisione definitiva.