Calciomercato Napoli, opportunità per un vecchio obiettivo: sfida alle big di Serie A

Napoli, calciomercato invernale sorprendente: gli azzurri provano a cogliere l’opportunità dalla Premier, si tratta di un vecchio obiettivo

Quella invernale non è generalmente la sessione nella quale si rivoluziona una squadra. Tuttavia il Napoli di De Laurentiis, condizionato dal rendimento poco convincente della squadra con il susseguirsi di due allenatori (Garcia e Mazzarri), ha cambiato totalmente modus operandi. Quest’anno De Laurentiis vuole regalare almeno tre rinforzi a mister Mazzarri. Il primo è già arrivato, Mazzocchi. Intanto si lavora per un centrale ed un centrocampista (o anche due). Samardzic è l’obiettivo in cima alla lista della squadra di mercato azzurra, ma l’inserimento del Brigton di De Zerbi può cambiare le carte in tavola.

Per questo motivo è bene non sottovalutare anche altri profili. La situazione a centrocampo è critica: Anguissa è partito per la Coppa d’Africa, Elmas è stato ceduto al Lipsia, il rinnovo di Zielinski appare più lontano che mai e Demme e Gaetano richiedono più spazio. Ed è per questo che non è da escludere un doppio colpo a centrocampo. Il Napoli è alla ricerca di profili validi, tra questi potrebbe ritornare in auge un vecchio obiettivo degli azzurri, già in passato accostato al club di De Laurentiis: Hamed Traoré. Si tratta di una vera e propria opportunità di mercato.

Traoré piace al Napoli, è sfida con Milan e Roma: asta per il gioiello del Bournemouth

Traoré può tornare a calcare i campi della Serie A. Un passato tra Sassuolo ed Empoli, lo scorso inverno si è trasferito in Premier League, al Bournemouth, per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Finora Solo 3 le presenze stagionali in Premier League quest’anno, 10 quelle totali contando anche la stagione 2022\23.

Le motivazioni sono da attribuire principalmente a problematiche di salute. Infatti il calciatore ha contratto la malaria ed è dovuto stare per mesi ai box.

Tuttavia, nella giornata di ieri, come riportati da GianlucaDiMarzio.com, ha effettuato una visita specialistica a Roma. La visita ha avuto un esito più che positivo: i medici hanno confermato che il giocatore sta bene, è guarito ed è pronto per tornare a giocare. Contrariamente a quanto dichiarato invece dall’allenatore del Bournemouth Iraola.

L’ivoriano è sul mercato, il club inglese può lasciarlo partire già quest’inverno. Sulle sue tracce c’è da tempo il Milan, ma anche il Napoli si è interessato in passato. Traoré rappresenterebbe il perfetto sostituto di Elmas, vista la sua enorme duttilità. Primi contatti avviati anche dalla Roma, che lo osserva casomai dovesse partire Renato Sanches. Si prospetta un avvincente duello tra le big di Serie A.